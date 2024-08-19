Под Самарой спасателям пришлось вызволять ребенка, совавшего пальцы, куда не надо

В воскресенье, 18 августа, помощь спасателей потребовалась 111-летнему ребенку. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел на трассе Р-229 у пос. Черноречье в автобусе, следовавшем из Бузулука в Саратов. Ребенок засунул руку в крепежное отверстие сиденья, и у него застрял палец.
В 17:50 на помощь ребенку отправилась дежурная смена спасателей. Им пришлось разрезать металл, чтобы вызволить несовершеннолетнего. Спасательная операция заняла два часа.
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