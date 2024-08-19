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НОВИКОМ и "РТ–Взаимное страхование" договорились о сотрудничестве

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех договорился о сотрудничестве с НКО ПОВС "РТ–Взаимное страхование" ("РТ-ВС"). Стороны рассмотрят возможность комплексного использования инструментов страхования для эффективного и безопасного кредитования структур Ростеха.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашение заключено в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024". Документ подписали Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и директор "РТ–Взаимное страхование" Денис Конивецкий.

Стороны изучат возможность страхования залогов по кредитам, которые банк выдает предприятиям контура Ростеха. Проект подразумевает обмен информацией о различных страховых программах. Банк будет уведомлять "РТ–ВС" о заключении залоговых сделок со структурами Госкорпорации, предмет которых предусматривает последующее страхование, а также окажет партнеру консультационные услуги.

"РТ–Взаимное страхование" — первое в России корпоративное общество взаимного страхования. Сегодня в портфеле организации восемь видов страхования, покрывающих большинство случаев. По результатам 2023 года "РТ-ВС" возглавило рейтинг крупнейших обществ взаимного страхования России с долей рынка 80%. Деятельность организации охватывает более 250 предприятий Ростеха.

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