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В Сызрани открыли обновлённый офис Сбера

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пространство располагается на улице Лазо, 28. Отделение стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как традиционные финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнёров Сбера.

В зоне SberDevices представлены умные устройства — музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки, LED-ленты и др. Также офис оборудован пунктом выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета, получить или отправить посылку.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами и многое другое.

"Теперь наш офис — это не только место для снятия денег, открытия депозитов, консультаций и оформления кредитов, но и комфортная обстановка, где клиенты могут решать различные повседневные и деловые задачи, а также воспользоваться разнообразными услугами", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"Открытие обновлённого офиса — это значимое событие для жителей густонаселённого района Образцовской площадки. Стоит отметить, что его выгодное расположение позволит работникам посещать офис после работы по пути домой. Важно, что теперь здесь оказывают услуги не только физическим, но и юридическим лицам", — прокомментировал событие первый заместитель главы Сызрани Андрей Советкин.

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