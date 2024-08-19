1500 человек эвакуировали из ТЦ "Мега" из-за сработавшей пожарной сигнализации

В понедельник, 19 августа, в Самаре эвакуировали посетителей ТЦ "Мега". Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 13:32 в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек.
В 13:45 пожарные полностью проверили помещения торгового центра и не обнаружили возгорания.
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