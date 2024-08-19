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Начальник СВВАУЛ Александр Асанов переходит в Военно-воздушную академию в Воронеже

СЫЗРАНЬ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, на городской планерке в администрации начальник СВВАУЛ генерал-майор Александр Асанов сообщил о своем назначении в Военно-воздушную академию в Воронеже. Указ о назначении Асанова был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я далеко не ухожу. На моей новой должности я также буду курировать и наше училище, и ряд других частей и подразделений добавляется. Поэтому мы все вместе, теперь новой командой, которой я желаю только лучшего. Спасибо за совместную службу. Всем всего доброго!" — сказал Александр Александрович.

Исполняющий обязанности главы Сызрани Сергей Володченков вручил генерал-майору от сызранской администрации благодарность за проделанную работу.

Напомним, Александр Асанов возглавлял Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков с апреля 2013 года. В 2021 г. ему было присвоено звание генерал-майора.

Новым начальником СВВАУЛ назначен Олег Александрович Панин. В 1997 г. закончил Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2006 г. закончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. В этом году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В своей служебной деятельности прошел все должности от летчика-оператора до командира бригады, где заложил основу. Сейчас эта бригада носит название "Гвардейская". Женат, двое детей.

Олег Панин имеет внушительный перечень наград. Среди них — грамота президента Российской Федерации, два Ордена Мужества, орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед отечеством" второй и первой степени, орден Александра Невского и еще восемь медалей, сообщает пресс-служба администрации Сызрани. 

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