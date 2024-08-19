Самарцы взяли шесть медалей на Кубке Доброй воли

C 14 по 18 августа в Москве проходили международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли".
В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики. Разыграны 110 комплектов медалей в гребле на байдарках и каноэ, параканоэ, лодках "дракон", сапах, а также в кануполо.
Представители сборной Самарской области, обучающиеся ГАУ СШОР № 6, выиграли медали на шести дистанциях.
"Золото" — Михаил Павлов — каноэ-двойка 200 м
"Серебро" — Михаил Павлов — каноэ-двойка 500 м
"Бронза" — Илья Штокалов — каноэ-двойка 1000 м
"Серебро" — Юрий Косых, Егор Шандер, Илья Штокалов, Роман Кругляков — дракон Д10 500 м
"Серебро" — Юрий Косых, Роман Кругляков, Илья Штокалов, Кристина Полежай, Алена Вербина — дракон Д10 200 м
"Бронза" — Марина Чобан — дракон Д10 500 м.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!