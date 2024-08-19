Самарцы взяли шесть медалей на Кубке Доброй воли

C 14 по 18 августа в Москве проходили международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли".

В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики. Разыграны 110 комплектов медалей в гребле на байдарках и каноэ, параканоэ, лодках "дракон", сапах, а также в кануполо.

Представители сборной Самарской области, обучающиеся ГАУ СШОР № 6, выиграли медали на шести дистанциях.

"Золото" — Михаил Павлов — каноэ-двойка 200 м

"Серебро" — Михаил Павлов — каноэ-двойка 500 м

"Бронза" — Илья Штокалов — каноэ-двойка 1000 м

"Серебро" — Юрий Косых, Егор Шандер, Илья Штокалов, Роман Кругляков — дракон Д10 500 м

"Серебро" — Юрий Косых, Роман Кругляков, Илья Штокалов, Кристина Полежай, Алена Вербина — дракон Д10 200 м

"Бронза" — Марина Чобан — дракон Д10 500 м.