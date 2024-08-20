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Происшествия

В Тольятти нескольких котят вызволили из заточения

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, сотрудники МКУ 'Центр гражданской защиты Тольятти" отработали вызов от очевидцев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор учреждения Андрей Дербенев.

"Чайкиной 66, рынок, на крыше туалета котенок, очевидцы снять не могут", - написали пользователи в соцсетях.

По словам Андрея Дербенева, прибыв на место, спасатели обнаружили под карнизом крыши нескольких котят.

"Людей, которые переживали за судьбу малышей, было много. Надеемся, что всех котят пристроят в хорошие руки", — сказал спасатель.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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