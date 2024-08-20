В Тольятти нескольких котят вызволили из заточения

В понедельник, 19 августа, сотрудники МКУ 'Центр гражданской защиты Тольятти" отработали вызов от очевидцев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор учреждения Андрей Дербенев.
"Чайкиной 66, рынок, на крыше туалета котенок, очевидцы снять не могут", - написали пользователи в соцсетях.
По словам Андрея Дербенева, прибыв на место, спасатели обнаружили под карнизом крыши нескольких котят.
"Людей, которые переживали за судьбу малышей, было много. Надеемся, что всех котят пристроят в хорошие руки", — сказал спасатель.
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