ВСК: молодежь в России активно копит на путешествия

Не менее 67% россиян формируют накопления на черный день. Самая финансово грамотная возрастная группа — это молодежь (18 лет — 24 года). Банковские депозиты в рублях являются наиболее распространенным финансовым инструментом для формирования сбережений. А самые популярные цели накоплений — путешествия и покупка недвижимости. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам первого полугодия 2024 года.*

Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, минимум 67% россиян формируют сбережения. Наиболее ярко данный тренд прослеживается среди молодежи — 70,5% опрошенных в возрасте 18 −24 лет, и 70,2% в возрасте 25-34 лет. В настоящее время не формируют или никогда не формировали накопления 33% респондентов. Самая высокая доля — среди россиян 45-55 лет (40,3%).

Большинство россиян, формирующих сбережения — 28,4% — накопили сумму, равную трем ежемесячным расходам семьи. Еще 24% — отложили на "черный день" сумму, которой хватит на 4-6 месяцев, 19% — создали капитал на 7-12 месяцев. Доля россиян, которым сбережений должно хватить на срок от года и больше составляет 27,9%. Жители регионов больше склонны иметь финансовую подушку безопасности на год и выше, чем москвичи (31,4% против 21,1%).

Почти 95% респондентов хранят свои сбережения в рублях, 16,1% — в долларах, 6,6% — в евро, 3,8% — в юанях. Люди с низким уровнем дохода хранят накопления исключительно в национальной валюте (100% опрошенных в данной группе), доллары и евро предпочитают россияне с высоким доходом (20,9% и 13,4% опрошенных соответственно в данной группе). Китайская валюта наиболее востребована среди москвичей (5,6%, т. е. на 1,8 п. п. выше, чем в среднем по стране).

Также Страховой Дом ВСК выяснил наиболее востребованные финансовые инструменты для сбережений:

Банковские депозиты и накопительные счета — выбирают в среднем 73,5% опрошенных. Самая высокая доля россиян, предпочитающих традиционные финансовые продукты — люди старше 35 лет (78,4% в данной группе), чаще — с низким уровнем дохода (80% в данной группе), из регионов (76,4%).

Хранение наличных дома — 31,3%. Такой способ хранить сбережения наиболее характерен для молодежи (32,5% в данной группе), с низким уровнем дохода (40% в данной группе), преимущественно из Москвы (39% в данной группе).

Инвестиции в фондовый рынок — 16,1%. Брокерские счета предпочитает молодая аудитория (18%), в основном мужчины (19,2%), с высоким доходом (19,4%), москвичи (18,3%).

Банковские ячейки — 11,4%. Чаще востребованы у молодежи — 14% в данной группе.

Инвестиции в недвижимость — 10%. Таким образом, каждый 10-й россиянин со сбережениями использует данный инструмент. Он наиболее востребован среди женщин из регионов (14%) с высоким доходом (16,4%).

Инвестиции в НПФ — 6,6%. Уровень доверия к частным пенсионным фондам пока невысок, среди россиян старше 35 лет он чуть выше — 8,2%. Причем, если в столице накопления в НПФ формируют 12,7% опрошенных, то в регионах их доля составляет только 3,6%.

Инвестиции в золото — 6,2%. Наименее востребованный финансовый инструмент, его чаще предпочитают состоятельные россияне (10,4% в данной группе).

Топ-5 ключевых целей для накоплений — "финансовая подушка безопасности на черный день" (46%респондентов), отпуск (39%), покупка недвижимости (33%), формирование пассивного дохода в будущем (28%) и ремонт (28%). Молодежь чаще, чем "возрастная" группа, формирует сбережения на собственное образование и переезд (от родителей, в другой город). Россияне старше 35 лет, наоборот, больше думают о будущем — копят на дополнительную пенсию (25%) и пассивный доход в дополнение к ней (34%). Женщины чаще, чем мужчины, делают накопления на отпуск и путешествия (42%), ремонт (33%), образование детей (18%) и самообразование (11%). В то время как для мужчин важнее вопрос финансовой стабильности — формирование пассивного дохода (32%) и пенсии (23%). Москвичи чаще остальных откладывают на отдых и путешествия (41%) и самообразование (17%), в то время как жители регионов больше думают о "сбережениях на черный день" (49%), помощи близким, родным (22%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего 1000 респондентов приняли участие в опросе.