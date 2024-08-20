На трассе "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка уложили верхний слой дорожного покрытия

В Самарской области близится к завершению ремонт участка автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Дорогу протяженностью 20 км ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Ремонтируемый участок расположен между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.

На участке дороги уже завершены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, близится к завершению нанесение разметки термопластиком. Также установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка "пешеходный переход".

Сейчас подрядная организация завершает ремонт водопропускных труб и в ближайшее время приступит к установке новых дорожных знаков. Все работы на объекте нацпроекта будут завершены до 31 августа 2024 года.

Общая протяженность региональной трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка составляет 68,7 км. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 г. отремонтировано 58,7 км дороги. В рамках проведения ремонта в границах населенных пунктов, таких как Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, построены новые тротуары и появилось улично-дорожное освещение.

В следующем году ремонт дороги будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.

Всего 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.