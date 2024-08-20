16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дорожный ремонт на Жигулевской ГЭС завершили раньше срока На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие Миллиард на дороги: в мэрии Самары ищут подрядчиков на ремонт дорог в 2025 году Странная мена: минтранс отсудил землю для реконструкции участка Московского шоссе Съезды с "Обхода Тольятти" будут открыты с 1 сентября

Дорожное строительство Транспорт и связь

На трассе "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка уложили верхний слой дорожного покрытия

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области близится к завершению ремонт участка автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Дорогу протяженностью 20 км ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Ремонтируемый участок расположен между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.

На участке дороги уже завершены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, близится к завершению нанесение разметки термопластиком. Также установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка "пешеходный переход".
Сейчас подрядная организация завершает ремонт водопропускных труб и в ближайшее время приступит к установке новых дорожных знаков. Все работы на объекте нацпроекта будут завершены до 31 августа 2024 года.

Общая протяженность региональной трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка составляет 68,7 км. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 г. отремонтировано 58,7 км дороги. В рамках проведения ремонта в границах населенных пунктов, таких как Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, построены новые тротуары и появилось улично-дорожное освещение.
В следующем году ремонт дороги будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.

Всего 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1