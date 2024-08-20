На трассе "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка уложили верхний слой дорожного покрытия

В Самарской области близится к завершению ремонт участка автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Дорогу протяженностью 20 км ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Ремонтируемый участок расположен между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.
На участке дороги уже завершены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, близится к завершению нанесение разметки термопластиком. Также установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка "пешеходный переход".
Сейчас подрядная организация завершает ремонт водопропускных труб и в ближайшее время приступит к установке новых дорожных знаков. Все работы на объекте нацпроекта будут завершены до 31 августа 2024 года.
Общая протяженность региональной трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка составляет 68,7 км. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 г. отремонтировано 58,7 км дороги. В рамках проведения ремонта в границах населенных пунктов, таких как Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, построены новые тротуары и появилось улично-дорожное освещение.
В следующем году ремонт дороги будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.
Всего 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...