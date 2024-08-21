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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс увеличил претензии по Фрунзенскому мосту до 3,2 млрд рублей

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области увеличило сумму взыскания с ОАО "Стройтрансгаз" с 2,7 млрд руб. до 3,2 млрд за срыв сроков сдачи Фрунзенского моста.

Ранее в ведомстве поясняли, что взыскание неустойки связано с несвоевременной сдачей работ по государственному контракту - строительство мостового перехода "Фрунзенский", I этап: от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки. Стоимость контракта, по данным ИАС Seldon.Basis, составляла свыше 12 млрд рублей. Срок исполнения назначался на 31 декабря 2022 года.

Строительство Фрунзенского моста началось в ноябре 2015 года. Его длина составляет 667 м, а вся протяженность строящегося участка (с учетом съездов и развязок) - 2,67 километра. Вторую очередь моста строило ООО "Самаратрансстрой". В декабре 2019 г. "Фрунзенский" частично открыли для движения.

Неустойку за несоблюдение сроков сдачи объекта министерство оценило в 3,27 млрд рублей. Расчет велся за период с 1 августа 2020 г. по 14 декабря 2023 г., когда был подписан акт приемки выполненных работ. Тогда же была введена в эксплуатацию первая очередь Фрунзенского моста.

Просрочка, со слов представителя минтранса, возникла из-за актуализации проектной документации, а изменения в проект не всегда получали положительное заключение Главгосэкспертизы. Кроме того, при проверке Фрунзенского моста было сформировано 127 пунктов замечаний к объекту. Работы по их устранению проводились до сентября 2023 года. 

По мнению "Стройтрансгаз", по условиям контракта компания не обязана была разрабатывать проектную документацию и содействовать получению документации для ввода Фрунзенского моста в эксплуатацию.  Подрядчик вел лишь строительно-монтажные работы с привлечением субподрядчика ООО Строительная компания "Мосты и тоннели", основной объем которых завершил в ноябре 2020 года. 

В рамках гарантийных обязательств "Стройтрансгаз" выполнял работы по усилению опоры №3, что не было предусмотрено контрактом. Вероятно, с этим связаны встречные требования компании на 111,8 млн руб. как неосновательное обогащение. 

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