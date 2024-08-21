Минтранс увеличил претензии по Фрунзенскому мосту до 3,2 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области увеличило сумму взыскания с ОАО "Стройтрансгаз" с 2,7 млрд руб. до 3,2 млрд за срыв сроков сдачи Фрунзенского моста.

Ранее в ведомстве поясняли, что взыскание неустойки связано с несвоевременной сдачей работ по государственному контракту - строительство мостового перехода "Фрунзенский", I этап: от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки. Стоимость контракта, по данным ИАС Seldon.Basis, составляла свыше 12 млрд рублей. Срок исполнения назначался на 31 декабря 2022 года.

Неустойку за несоблюдение сроков сдачи объекта министерство оценило в 3,27 млрд рублей. Расчет велся за период с 1 августа 2020 г. по 14 декабря 2023 г., когда был подписан акт приемки выполненных работ. Тогда же была введена в эксплуатацию первая очередь Фрунзенского моста.

Просрочка, со слов представителя минтранса, возникла из-за актуализации проектной документации, а изменения в проект не всегда получали положительное заключение Главгосэкспертизы. Кроме того, при проверке Фрунзенского моста было сформировано 127 пунктов замечаний к объекту. Работы по их устранению проводились до сентября 2023 года.

По мнению "Стройтрансгаз", по условиям контракта компания не обязана была разрабатывать проектную документацию и содействовать получению документации для ввода Фрунзенского моста в эксплуатацию. Подрядчик вел лишь строительно-монтажные работы с привлечением субподрядчика ООО Строительная компания "Мосты и тоннели", основной объем которых завершил в ноябре 2020 года.

В рамках гарантийных обязательств "Стройтрансгаз" выполнял работы по усилению опоры №3, что не было предусмотрено контрактом. Вероятно, с этим связаны встречные требования компании на 111,8 млн руб. как неосновательное обогащение.