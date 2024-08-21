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Финансы Экономика и бизнес

"Росгосстрах": холостяки берут автокредиты в 2,7 раза чаще, чем разведенные

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти четверть россиян со средним специальным образованием водят дорогой автомобиль, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса¹. При этом респонденты из этой группы готовы потратить более 5 млн рублей на покупку машины в два раза чаще, чем респонденты с высшим образованием, и в три раза чаще респондентов со средним общим образованием. Треть опрошенных покупают автомобили в кредит.

Рынок автокредитов в России этим летом бьет рекорды. В июле, по данным кредитных бюро, общий объем выданных кредитов достиг 200 млрд рублей, россияне оформили 133 тыс. займов. Аналитики "Росгосстраха" решили составить портрет заемщика, который чаще всего покупает машину с помощью банка.

По данным опроса, почти треть россиян (32%) приобрели свои авто в кредит. При этом мужчины обращались за помощью к банку чаще, чем женщины — 37% против 24%. Респонденты с высшим образованием смелее распоряжаются финансами — 41% из них чаще решаются брать кредиты. Среди опрошенных со средним общим образованием таких 30%, и только 14% россиян со средним специальным образованием решили воспользоваться этой банковской услугой.

Сейчас автокредиты чаще всего берут россияне, которые еще не вступили в брак (38%). Женатые и замужние (34%) почти не отстают от холостых, а вот у разведенных автокредит гораздо меньше востребован — только 14% из них обращаются в банк при покупке машины.

38% опрошенных заявили, что взяли автокредит на период от 3 до 5 лет, четверть (24%) — на срок от 5 до 10 лет. Столько же опрошенных планируют выплатить долг за 1–3 года, еще 14% погасят задолженность в течение 12 месяцев.

Приобретая машину в кредит, 45% участников опроса заплатили 20% от стоимости автомобиля в качестве первоначального взноса, чуть больше трети (35%) внесли 10%. Каждый пятый респондент взял кредит на авто без первоначального взноса.

В основном россияне приобретают автомобиль стоимостью от 1 до 2,5 млн рублей, такой ответ дали 35% респондентов. Почти треть (32%) приобрели машину стоимостью от 2,5 до 5 млн рублей, 8% — от 300 до 500 тысяч рублей, еще 7% опрошенных машина обошлась в сумму менее 300 тысяч рублей, стольким же — от 500 тысяч до 1 млн, а автомобиль 11% россиянин стоил более 5 млн рублей.

Интересно, что более дорогие модели машин приобретают россияне со средним специальным образованием. Среди них целых 23% смогли позволить себе машину дороже 5 млн рублей. Среди россиян с высшим образованием таких только 9%, и лишь 7% респондентов, окончивших только 11 классов, приобретают автомобиль такой стоимости.

"При нынешнем уровне цен на автомобили за кредитом все чаще обращаются не только покупатели новых машин, но и желающие купить авто с пробегом. При этом по требованию банка залоговое имущество должно быть защищено страховым полисом, — напоминает директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — В то же время мы видим рост спроса на каско со стороны автовладельцев, не прибегавших к кредитованию. Считаем, что это свидетельствует о том, что россияне стали лучше осознавать, что лимитов по ОСАГО может и не хватить на полноценное восстановление машины после ДТП и что полис ОСАГО защищает не от всех рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля. В то же время покупка каско позволяет не только обеспечить более полную защиту, но и переложить на страховую компанию все заботы по поиску запчастей и организации ремонта".

¹ Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1249 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

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