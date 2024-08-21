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НОВИКОМ разместил средства Алтайского фонда МСП

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства заключили депозитный договор на размещение на банковском депозите средств в размере 170 миллионов рублей. Таким образом НОВИКОМ поможет фонду сохранить и преумножить средства и нарастить поддержку предпринимателей Алтайского края.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Конкурс на размещение временно свободных средств Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства (МСП) объявил в начале июля. Устойчивые позиции НОВИКОМа на финансовом рынке, высокие кредитные рейтинги и выгодные ставки по депозитам позволили банку войти в число победителей. Размещая средства на банковском депозите, фонд увеличивает размер гарантийного капитала и упрощает предпринимателям доступ к финансовым ресурсам.

НОВИКОМ и Алтайский фонд развития МСП связывает прочное многолетнее партнерство. Между банком и фондом подписано соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитным договорам, в рамках которого и был подписан очередной договор на размещение средств.

Алтайский фонд МСП создан по инициативе Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и реализует в крае нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Организация оказывает информационные, консультационные и финансовые услуги представителям малого и среднего бизнеса, а также осуществляет комплексное сопровождение бизнес-проектов.

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