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Количество обращений россиян к юристам выросло на 30% за год

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чаще всего россияне обращаются к юристам из-за имущества, семейных проблем и финансовых вопросов. К такому выводу пришли аналитики юридического сервиса "СберПраво", проанализировав договоры на оказание юридических услуг, заключенных с юристами с июля 2023 года по июль 2024 года.

В топе также обращения по семейным вопросам (17%), финансам (16%), налогам (14%) и защите прав потребителей (12%). Замыкают список запросы, связанные с работой (6%), автотранспортом (4%) и наследством (3%).

Большинство обращений (70%) по имущественным вопросам связаны с недвижимостью. Юристы помогают людям проверить документы о правах на недвижимость, наличие ограничений или обременений, сведения о продавце, выявить риски оспаривания сделок. 10% обращений связаны с движимым имуществом, 9% — жилищными и коммунальными проблемами, 5% — земельными участками, 4% — договорами долевого участия, 2% — вопросами регистрационного учёта.

В категории "Семья" чаще всего к юристам обращаются за сопровождением бракоразводных процессов (28%), по вопросам раздела нажитого в браке имущества (26%), взыскания алиментов (23%) и составления брачного договора (10%). По 3% клиентов обращались за такими услугами, как установление родственных отношений, лишение родительских прав, определение места жительства ребёнка и порядка общения с ним. Оспариванием отцовства занимался 1% пользователей сервиса.

Самыми популярными на тему "Финансы" стали обращения к юристам об обжаловании арестов или взысканий денежных средств (48%). Не все знают, что надо делать, когда счёт заблокирован или деньги списаны по исполнительным документам или постановлениям судебных приставов. Юристы помогают найти информацию, почему произошёл арест, и консультируют, как действовать в такой ситуации. Остальные запросы по финансовой тематике приходятся на взыскание долгов (33%), сопровождение работы с приставами по исполнительным производствам (10%) и банкротству (9%).

87% обращений в категории "Налоги" приходится на услуги, связанные с налоговыми вычетами и составлением деклараций, 13% — налоговыми льготами.

Большинство запросов (63%) на тему защиты прав потребителей связаны с получением компенсации за некачественно оказанные услуги или выполненные работы, 18% касались неустойки за некачественный товар, 10% — проблем с туристическими компаниями, 4% — взысканий с застройщиков неустойки по договорам долевого участия.

Поводы для обращений по трудовым вопросам разные, однако в топ-3 попали незаконное увольнение (22%), воинский учёт (16%) и пенсия (13%).

Большинство обращений к автоюристам связано с ДТП (39%), обжалованием штрафов (19%), лишением водительских прав (15%), возмещением ущерба, возникшего при эксплуатации транспортного средства (14%) и вопросами автострахования (13%).

Самое большое количество запросов в категории "Наследство" (78%) связано с разрешением споров о наследстве, определении доли каждого наследника и урегулировании долгов наследодателя. 11% обращений касалось оформления завещания, 6% — признания наследника недостойным, 5% — сопровождения заключения договора ренты.

Игорь Кондрашов, вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка:

"Более 60% запросов на юридические онлайн-услуги поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах люди предпочитают общаться с юристами очно, однако сейчас тенденция меняется, и мы видим, что спрос на такие услуги растет и в других городах России. Даже в сёлах, посёлках и малых городах страны, где нет большого количества юристов, можно обратиться к опытным специалистам в любой области права. По нашим прогнозам, в связи с изменениями в законодательстве, в ближайшее время увеличится спрос на услуги, связанные с налоговыми вычетами и налоговыми льготами. Возможно снижение количества обращений в судебные органы, поскольку в июле 2024 года принят федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым увеличен размер государственной пошлины за рассмотрение дел судами. Ожидаем, что клиенты переориентируются на внесудебные способы урегулирования конфликтных ситуаций, в которых присутствие юристов еще более значимо для соблюдения интересов стороны", — пояснил директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

Гид потребителя

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