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Суд отказался снимать арест с земли у дома, где было "стояние Зои"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный арбитраж отказал в иске ООО "Стройиндустрия" против управления МВД России по Самаре. Причиной спора был арест двух участков общей площадью более 2,6 тыс. кв. м в границах улиц Чкалова и Пушкина (Братьев Коростелевых). Они находятся рядом с домом, где было знаменитое "стояние Зои".

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

За площадкой тянется скандальный шлейф, и чтобы решить ее судьбу, был инициирован уже не один судебный процесс. Из материалов дел следует, что "Стройиндустрии" не повезло купить эту площадку у некоей Степановой, которая, в свою очередь, приобрела ее у ООО "Строй-Ком".

Эта компания, в свою очередь, получила землю в собственность бесплатно по итогам конкурса на достройку проблемного объекта и удовлетворение прав обманутых дольщиков, но не выполнила своих обязательств. Бывшего директора ООО "Строй-Ком" (в настоящее время ликвидировано) и заместителя руководителя ООО "СтройКом" Андрея Цепова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере как раз из-за вывода участков в частное владение.

По всей видимости, по этой причине участки и были арестованы. Более того, в рамках другого судебного процесса мэр Самары Елена Лапушкина потребовала обязать "Стройиндустрию" вернуть площадку городу, заявив, что она незаконно выбыла из состава городских земель. Процесс продолжится в сентябре.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Стройиндустрии" было создано в мае 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Прошлый год общество завершило с убытком в размере 453 тыс. рублей.

Владельцем является Александр Кузнецов. Ему также принадлежит известное в Самаре ООО СК "Время плюс". Компания занималась строительством жилых домов в границах улиц Полевой, Арцыбушевской и Братьев Коростелевых. Также она собиралась застроить высотками участок, на котором находится дом, где было "стояние Зои". Но горожане встали на защиту этого здания. В результате власти договорились с Александром Кузнецовым, что он передаст участок и строения Самарской епархии для создания музея и воссоздания истории Зои Карнауховой.

Согласно легенде, в канун 1956 года в доме на ул. Чкалова, 84 в Куйбышеве работница трубного завода Зоя Карнаухова решила встречать Новый год в компании друзей, но ее жених Николай не пришел. Девушка обиделась на него, взяла икону святителя Николая и начала с ней танцевать. Через несколько минут она окаменела и простояла неподвижно 128 дней. По мотивам легенды снят фильм "Чудо" (режиссер Александр Прошкин).

Фото предоставлено пабликом "ЕЩЕ Самара".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

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Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

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