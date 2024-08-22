Суд отказался снимать арест с земли у дома, где было "стояние Зои"

Региональный арбитраж отказал в иске ООО "Стройиндустрия" против управления МВД России по Самаре. Причиной спора был арест двух участков общей площадью более 2,6 тыс. кв. м в границах улиц Чкалова и Пушкина (Братьев Коростелевых). Они находятся рядом с домом, где было знаменитое "стояние Зои".

За площадкой тянется скандальный шлейф, и чтобы решить ее судьбу, был инициирован уже не один судебный процесс. Из материалов дел следует, что "Стройиндустрии" не повезло купить эту площадку у некоей Степановой, которая, в свою очередь, приобрела ее у ООО "Строй-Ком".

Эта компания, в свою очередь, получила землю в собственность бесплатно по итогам конкурса на достройку проблемного объекта и удовлетворение прав обманутых дольщиков, но не выполнила своих обязательств. Бывшего директора ООО "Строй-Ком" (в настоящее время ликвидировано) и заместителя руководителя ООО "СтройКом" Андрея Цепова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере как раз из-за вывода участков в частное владение.

По всей видимости, по этой причине участки и были арестованы. Более того, в рамках другого судебного процесса мэр Самары Елена Лапушкина потребовала обязать "Стройиндустрию" вернуть площадку городу, заявив, что она незаконно выбыла из состава городских земель. Процесс продолжится в сентябре.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Стройиндустрии" было создано в мае 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Прошлый год общество завершило с убытком в размере 453 тыс. рублей.

Владельцем является Александр Кузнецов. Ему также принадлежит известное в Самаре ООО СК "Время плюс". Компания занималась строительством жилых домов в границах улиц Полевой, Арцыбушевской и Братьев Коростелевых. Также она собиралась застроить высотками участок, на котором находится дом, где было "стояние Зои". Но горожане встали на защиту этого здания. В результате власти договорились с Александром Кузнецовым, что он передаст участок и строения Самарской епархии для создания музея и воссоздания истории Зои Карнауховой.