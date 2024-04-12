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Глава Самары потребовала изъять у застройщика участки рядом с домом, где было "стояние Зои"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области готовится к началу разбирательства о возвращении в собственность столицы региона двух участков общей площадью более 2,6 тыс. кв. м в границах улиц Чкалова и Пушкина (Братьев Коростелевых). Они находятся рядом с домом, где было знаменитое "стояние Зои".

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Инициировала процесс глава Самары Елена Лапушкина. В иске она указала, что участками незаконно владеет ООО "Стройиндустрия", и потребовала вернуть их городу. На время разбирательства суд ввел обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать любые регистрационные действия и кадастровые процедуры в отношении спорных территорий.

Свои требования мэр обосновала тем, что участки незаконно выбыли из состава городских земель, а подтверждает этот факт решение Самарского районного суда (вступило в силу в апреле 2023 года) в отношении бывшего директора ООО "Строй-Ком" (в настоящее время ликвидировано) и заместителя руководителя ООО "СтройКом" Андрея Цепова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере как раз из-за вывода участков в частное владение.

Судя по материалам суда, "Строй-Ком" получил землю в собственность бесплатно по итогам конкурса на достройку проблемного объекта и удовлетворение прав обманутых дольщиков, но не выполнил своих обязательств.

При чем тут "Стройиндустрия" становится понятно уже из материалов другого процесса. Компания подала иск в Ленинский районный суд Самары с требованием снять арест со спорных земельных участков. Дело передали на рассмотрение регионального арбитража. Но в определении районного суда поясняется, что основанием для регистрации права собственности "Стройиндустрии" на участки стал договор купли-продажи с некоей Степановой, которая, в свою очередь, приобрела их у ООО "Строй-Ком".

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Стройиндустрии" было создано в мае 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Прошлый год общество завершило с убытком в размере 453 тыс. рублей.

Владельцем является Александр Кузнецов. Ему также принадлежит известное в Самаре ООО СК "Время плюс". Компания занималась строительством жилых домов в границах улиц Полевой, Арцыбушевской и Братьев Коростелевых. Также она собиралась застроить высотками участок, на котором находится дом, где было "стояние Зои". Но горожане встали на защиту этого здания. В результате власти договорились с Александром Кузнецовым, что он передаст участок и строения Самарской епархии для создания музея и воссоздания истории Зои Карнауховой.

Согласно легенде, в канун 1956 года в доме на ул. Чкалова, 84 в Куйбышеве работница трубного завода Зоя Карнаухова решила встречать Новый год в компании друзей, но ее жених Николай не пришел. Девушка обиделась на него, взяла икону святителя Николая и начала с ней танцевать. Через несколько минут она окаменела и простояла неподвижно 128 дней. По мотивам легенды снят фильм "Чудо", режиссер Александр Прошкин.

 

 Фото предоставлено пабликом "ЕЩЁ Самара".

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