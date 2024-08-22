В Кошкинском районе отремонтировали дороги лишь после вмешательства прокуратуры

Перед началом учебного года прокуратура Кошкинского района проверила деятельность кошкинского филиала "Агентства о содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" (АСАДО). В частности, надзорное ведомство посмотрело, соблюдает ли филиал требования ФЗ о безопасности дорожного движения на дорогах, являющихся частью школьных маршрутов.

Во время проверки прокуратура обнаружила многочисленные недостатки, связанные с транспортно-эксплуатационным состоянием.

"Так, в рамках маршрута "ГБОУ СОШ с. Кошки — с. Старая Ивановка — с. Шпановка — д. Левый Салаван — ГБОУ СОШ с. Кошки" на автомобильной дороге регионального значения "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки" отсутствует горизонтальная дорожная разметка, на этой же дороге и автомобильной дороге регионального значения "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки-Шпановка" выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин", - отмечается в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями районная прокуратура внесла руководителю филиала АСАДО представление.

"По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения устранены фактически: произведен ремонт дорог", - рассказали в прокуратуре.