В Кошкинском районе отремонтировали дороги лишь после вмешательства прокуратуры

Перед началом учебного года прокуратура Кошкинского района проверила деятельность кошкинского филиала "Агентства о содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" (АСАДО). В частности, надзорное ведомство посмотрело, соблюдает ли филиал требования ФЗ о безопасности дорожного движения на дорогах, являющихся частью школьных маршрутов.
Во время проверки прокуратура обнаружила многочисленные недостатки, связанные с транспортно-эксплуатационным состоянием.
"Так, в рамках маршрута "ГБОУ СОШ с. Кошки — с. Старая Ивановка — с. Шпановка — д. Левый Салаван — ГБОУ СОШ с. Кошки" на автомобильной дороге регионального значения "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки" отсутствует горизонтальная дорожная разметка, на этой же дороге и автомобильной дороге регионального значения "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки-Шпановка" выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин", - отмечается в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями районная прокуратура внесла руководителю филиала АСАДО представление.
"По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения устранены фактически: произведен ремонт дорог", - рассказали в прокуратуре.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?