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Тольяттинцу в суде удалось снизить выплату РСА за смертельное ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Областной суд снизил сумму страхового возмещения в пользу Российского Союза Автостраховщиков, которое организация требовала с тольяттинца за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, водитель Б., управляя транспортным средством в темное время суток, допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. В связи с тем, что гражданская ответственность Б. на момент ДТП застрахована не была, выплата страхового возмещения в связи со смертью потерпевшего осуществлена его родственнику РСА.

Впоследствии РСА обратился в суд с иском к Б. о взыскании с него выплаченного страхового возмещения в порядке регресса в размере 475 тыс. рублей.

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил исковые требования в полном объеме, отклонив возражения Б. об отсутствии его вины в ДТП.

20 августа 2024 г. судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, изучив материалы дела, снизила размер взыскиваемой выплаты до 100 тыс. руб., исходя из того, что Б. виновным в ДТП не признан, в момент ДТП пешеход Н. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги, в отсутствие светоотражающих элементов на одежде. Кроме того, достоверно установлено отсутствие у водителя Б. технической возможности избежать наезда на неожиданно появившегося на дороге пешехода.

Поскольку по обстоятельствам ДТП установлена грубая неосторожность самого потерпевшего при отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, судебная коллегия, применив положения ст. 1083 ГК РФ, посчитала возможным снизить размер компенсационной выплаты, взыскиваемой в порядке регресса в пользу РСА, что не повлияло на размер произведенной ранее выплаты в пользу родственника умершего Н.

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