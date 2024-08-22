Саперы Росгвардии обезвредили артиллерийские снаряды в Самарской области

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении в лесополосе на территории Сызранского района предметов, похожих на артиллерийские снаряды, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН "Орлан" (г. Тольятти). По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как шесть артиллерийских снарядов различного калибра.

Учитывая то, что боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения.