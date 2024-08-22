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Вячеслав Федорищев обсудил с врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области подготовку к отопительному сезону

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном правительстве состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и врио регионалного министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Белоусова.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К исполнению своих обязанностей в должности руководителя профильного министерства Михаил Белоусов приступил с 1 августа 2024 года. Такое кадровое решение глава региона озвучил на очередном заседании правительства Самарской области.

Ключевым вопросом повестки стала подготовка к отопительному сезону 2024–2025 гг., в которой задействованы такие структуры, как областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие компании, муниципальные образования, Государственная жилищная инспекция Самарской области и Ростехнадзор.

Как доложил руководитель профильного ведомства, на сегодня общий уровень готовности в регионе составляет порядка 98%. Из 2141 котельной подготовлены к предстоящему зимнему сезону порядка 2107. По тепловым сетям готовность по региону составляет около 95,6%, по перекладке сетей — 86,3%. Готовность объектов здравоохранения — 98%, учреждений образования — прядка 93,5%, жилищного фонда — 97,8%.

Также на встрече Михаил Белоусов зафиксировал планируемые сроки получения паспортов готовности объектов: до 15 сентября по многоквартирным жилым домам, 1 ноября — объекты энергокомплекса и 15 ноября — муниципальных образований.

Вместе с тем он обозначил проблемные вопросы, которые находятся на контроле профильного министерства, — подготовка котельных в ряде муниципалитетов, подлежащих реконструкции по федеральным программам. "Работы не останавливаем: готовим котельные к вводу, но параллельно с этим создаем резервные линии и ведем работу с Ростехнадзором по их подключению по схеме старых котельных, чтобы в случае экстренных ситуаций можно было переключаться без каких-либо рисков для жителей в отопительный сезон", — рассказал Михаил Белоусов.

Особое внимание на встрече уделили муниципальным образованиям, которые находились в зоне риска. Среди них ранее был отмечен Тольятти.

Вячеслав Федорищев напомнил, что в ходе рабочего визита в муниципалитет он провел совещание по вопросу подготовки объектов города к отопительному сезону, на котором были даны поручения профильным ведомствам в целях недопущения срывов.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области доложил руководителю области о проводимой работе в рамках исполнения поставленных задач, в том числе по проведению дополнительного осмотра многоквартирных домов на предмет состояния теплового контура.

Кроме того, Михаил Белоусов отметил положительную динамику по Тольятти: если ранее готовность объектов составляла порядка 60%, то на данный момент — 91,2%. Также он заверил, что все тепловые сети в Самаре и Новокуйбышевске будут подготовлены к 1 сентября.

"Обратите внимание, чтобы избежать формализма и обеспечить действительно конструктивный подход. Важно не допускать ситуаций, когда объект с паспортом готовности выходит из строя в первые месяцы отопительного сезона", — поручил глава 63-го региона.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев еще раз отметил необходимость усиления инспекторского корпуса областной Государственной жилищной инспекции, подчеркнув недостаточное количество людей, осуществляющих проверки. "Поэтому во взаимодействии с коллегами посмотрите, как в данном направлении работа реализуется. Это необходимо делать перманентно, усиливая межкадровый потенциал", — акцентировал руководитель области.

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