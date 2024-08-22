Лизинг FAW BESTUNE в CARCADE с корпоративными скидками до 6%

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование автомобилей FAW BESTUNE с корпоративными преференциями до 6%. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой, которая зависит от объёма единовременной закупки. Так, при закупке от 1 до 10 автомобилей действует скидка 2%, от 11 до 20 — 4%, а при единовременном оформлении более 20 транспортных средств — 6%. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также данный дисконт повлияет на расчёт стоимости полиса КАСКО и приведёт к его снижению. Скидка действует на все модели и комплектации FAW BESTUNE. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.