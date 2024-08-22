16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: предприниматели заказывают бизнес-планы для открытия глэмпингов Количество обращений россиян к юристам выросло на 30% за год НОВИКОМ разместил средства Алтайского фонда МСП Сбер объявил о возобновлении выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ" Самарская область вошла в топ-15 самых электромобильных регионов страны

Банки Финансы

ВТБ: предприниматели заказывают бизнес-планы для открытия глэмпингов

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ отмечает рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей.

"В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости — не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы — глэмпинги", — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

По данным исследований компании ЭКЦ "ИнвестПроект", партнера Банка ВТБ, чаще других бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении — технологии, производство — около 38,5%. На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий — 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% — запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов — 4,5%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1