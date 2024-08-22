ВСК: траты на сборы в школу выросли на 25%

В этом году каждая шестая семья откажется от покупки букета на первое сентября — таковы результаты опроса клиентов Страхового Дома ВСК. Опрос проводился в онлайн-журнале Страхового Дома ВСК "ВыИскали". Для сравнения, в 2023 учебном году не подготовили цветы для учителей к школе каждые третьи родители. При этом большинство — 53% россиян — готовы потратить на букет учителю от 1 до 3 тысяч рублей.

Помимо классических букетов из роз, хризантем и астр (планируют дарить 52% респондентов), в этом году будут популярны цветы в горшках (8%), экзотические растения, например, камелии (7%). В целом большинство опрошенных россиян — 32% — планируют потратить на сборы детей в школу до 25 тыс. рублей. Это минимум на 25% больше, чем в 2023 году. Сохранить расходы на уровне прошлого года (до 20 тыс. рублей) планируют 28% родителей.

43% россиян планируют покупку рубашки и брюк к школьной линейке — на это они готовы потратить около 10 тыс. рублей. Чуть меньше респондентов — 33% — готовы к расходам в пределах 3 тыс. рублей — они планируют купить только часть парадной формы, например, рубашку.

Еще одна важная статья расхода перед школой — канцелярские принадлежности. Именно на ней россияне собираются экономить в этом году больше всего. Например, 42% (против 60% в 2023 году) запланировали покупку пенала, ручек и пр., на сумму в пределах 3 тыс. рублей. Еще 10% опрошенных в целом откажутся от покупки канцелярии — возьмут имеющуюся дома.

42% родителей отправят своих детей в школу с новым портфелем. Они рассчитывают потратить на него от 1,5 до 5 тыс. рублей. 35% заявили, что с прошлого года портфель остался в хорошем состоянии. В 2023 году данные были сопоставимы.

Несмотря на то что учебники выдаются детям школой, 49% россиян готовы докупать самостоятельно необходимые дополнительные учебные материалы. Максимальные расходы на покупку — до 5 тыс. рублей. В прошлом году доля таких родителей составляла 61%.

А вот на гаджетах россияне в этом году существенно сэкономят — 60% респондентов не планирует покупать новые смартфоны, smart-часы и пр. 26% родителей планируют купить недорогой телефон — в пределах 10-20 тыс. рублей. Только 9% (12% в 2023 году) готовы потратить в этом году до 50 тыс. рублей на различные гаджеты для школьника, включая ноутбук.

В 2024 году каждый шестой школьник застрахован от несчастных случаев и болезней. Еще 28% родителей с высокой долей вероятности планируют оформить для ребенка страховую защиту.