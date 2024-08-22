В Алексеевском районе завершают ремонт основной региональной трассы

В Самарской области завершается ремонт автомобильной дороги регионального значения Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка. Участок дороги протяженностью 9 км ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Автомобильная дорога Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка служит одной из основных для Алексеевского района. Она связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром - Самарой и районным центром - с. Алексеевка и, соответственно, служит маршрутом "маятниковой" миграции населения района. Интенсивность движения по дороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.

Ремонтируемый участок нацпроекта расположен между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка. При устройстве нижнего слоя покрытия подрядная организация использовала современную технологию - метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

В качестве связующего материала используются щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке - ресайклере - и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками. При устройстве верхнего слоя дороги использовалась асфальтобетонная смесь А-16 ВН.

Кроме того, в рамках ремонта участка дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, а на остановках общественного транспорта обустроили остановочные карманы с посадочными площадками и заменили автопавильоны. В ближайшее время будут завершены работы по устройству барьерного ограждения и установке дорожных знаков.

В 2025 г. ремонт дороги продолжат. В нормативное состояние приведут участок между населенными пунктами Дмитриевка и Богдановка протяженностью 9 км. Соответствующий государственный контракт уже заключен между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией.

Отметим, что дорога попадает в перечень объектов нацпроекта не впервые. Так в 2021-2022 гг. были отремонтированы участки общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.

Всего 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 85,03%.