В Алексеевском районе завершают ремонт основной региональной трассы

В Самарской области завершается ремонт автомобильной дороги регионального значения Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка. Участок дороги протяженностью 9 км ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Автомобильная дорога Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка служит одной из основных для Алексеевского района. Она связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром - Самарой и районным центром - с. Алексеевка и, соответственно, служит маршрутом "маятниковой" миграции населения района. Интенсивность движения по дороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.
Ремонтируемый участок нацпроекта расположен между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка. При устройстве нижнего слоя покрытия подрядная организация использовала современную технологию - метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.
В качестве связующего материала используются щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке - ресайклере - и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками. При устройстве верхнего слоя дороги использовалась асфальтобетонная смесь А-16 ВН.
Кроме того, в рамках ремонта участка дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, а на остановках общественного транспорта обустроили остановочные карманы с посадочными площадками и заменили автопавильоны. В ближайшее время будут завершены работы по устройству барьерного ограждения и установке дорожных знаков.
В 2025 г. ремонт дороги продолжат. В нормативное состояние приведут участок между населенными пунктами Дмитриевка и Богдановка протяженностью 9 км. Соответствующий государственный контракт уже заключен между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией.
Отметим, что дорога попадает в перечень объектов нацпроекта не впервые. Так в 2021-2022 гг. были отремонтированы участки общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.
Всего 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 85,03%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...