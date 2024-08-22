Малый бизнес узнал о потребностях трех крупных предприятий Самарской области

В региональном центре "Мой бизнес" прошла очередная ярмарка кооперации. Компании-поставщики смогли представить свою продукцию промышленным гигантам Самарской области.

На этот раз участниками ярмарки стали представители сразу трех крупных компаний - АО "Авиакор - авиационный завод", АО "Средне-волжский механический завод", АО "Строммашина-Щит". Они рассказали местному бизнес-сообществу о своих потребностях в товарах и услугах в таких отраслях, как металлопрокат, строительство и реконструкция, административно-хозяйственная и имиджевая продукция.

Ярмарки поставщиков уже стали востребованным инструментом поддержки субъектов МСП. Значимость организации таких мероприятий подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Предприниматели здесь узнают о потребностях крупных предприятий в товарах и услугах и получают возможность стать их поставщиком.

"На каждой ярмарке после презентации потребностей предприятий, которые мог бы закрыть малый бизнес, представители индустриальных партнеров и предприниматели в прямом диалоге могут обсудить конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий это возможность предъявить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона.

"Здесь ты сразу получаешь доступ к лицу, принимающему решения, - это очень удобно. Из первых уст рассказывают о потребностях, обозначают формы сотрудничества. Нам интересно сотрудничество с компанией "Строммашина-Щит" в части поставок лакокрасочных материалов", - рассказал директор компания "Эскимос" Владимир Мостовой.

"Мы всегда выходили на крупные компании сами, и это было довольно непросто. Надеемся, что участие в ярмарке коопераций позволит нам наладить сотрудничество и стать поставщиками для крупных промышленных предприятий. Нам интересно обсудить поставку и обслуживание металлобрабатывающего оборудования, и здесь такие запросы есть", - поделился информацией технический директор ООО "Волга-Стан" Константин Штыков.

"Мы производим спецодежду и средства индивидуальной защиты. И предприятия, которые сегодня представлены на ярмарке, нам очень интересны как возможные партнеры. Такие мероприятия полезны, так как позволяют пообщаться, определить, что необходимо заказчикам, а что можем предложить мы, и найти точки соприкосновения,", - рассказал менеджер по продажам компании ООО "Авангард Сэйфети Тольятти" Александр Ефремкин.