Малый бизнес узнал о потребностях трех крупных предприятий Самарской области

В региональном центре "Мой бизнес" прошла очередная ярмарка кооперации. Компании-поставщики смогли представить свою продукцию промышленным гигантам Самарской области.
На этот раз участниками ярмарки стали представители сразу трех крупных компаний - АО "Авиакор - авиационный завод", АО "Средне-волжский механический завод", АО "Строммашина-Щит". Они рассказали местному бизнес-сообществу о своих потребностях в товарах и услугах в таких отраслях, как металлопрокат, строительство и реконструкция, административно-хозяйственная и имиджевая продукция.
Ярмарки поставщиков уже стали востребованным инструментом поддержки субъектов МСП. Значимость организации таких мероприятий подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Предприниматели здесь узнают о потребностях крупных предприятий в товарах и услугах и получают возможность стать их поставщиком.
"На каждой ярмарке после презентации потребностей предприятий, которые мог бы закрыть малый бизнес, представители индустриальных партнеров и предприниматели в прямом диалоге могут обсудить конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Ярмарки проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий это возможность предъявить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона.
"Здесь ты сразу получаешь доступ к лицу, принимающему решения, - это очень удобно. Из первых уст рассказывают о потребностях, обозначают формы сотрудничества. Нам интересно сотрудничество с компанией "Строммашина-Щит" в части поставок лакокрасочных материалов", - рассказал директор компания "Эскимос" Владимир Мостовой.
"Мы всегда выходили на крупные компании сами, и это было довольно непросто. Надеемся, что участие в ярмарке коопераций позволит нам наладить сотрудничество и стать поставщиками для крупных промышленных предприятий. Нам интересно обсудить поставку и обслуживание металлобрабатывающего оборудования, и здесь такие запросы есть", - поделился информацией технический директор ООО "Волга-Стан" Константин Штыков.
"Мы производим спецодежду и средства индивидуальной защиты. И предприятия, которые сегодня представлены на ярмарке, нам очень интересны как возможные партнеры. Такие мероприятия полезны, так как позволяют пообщаться, определить, что необходимо заказчикам, а что можем предложить мы, и найти точки соприкосновения,", - рассказал менеджер по продажам компании ООО "Авангард Сэйфети Тольятти" Александр Ефремкин.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?