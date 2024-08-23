Лизинг коммерческой техники в CARCADE с выгодой до 670 тыс. рублей

Компания CARCADE запустила специальную программу финансирования коммерческой техники марок Shacman, SITRAK, Foton, FAW. Партнёр программы и официальный дилер брендов, компания "АГАТ" предоставляет скидку в размере до 670 тыс. руб. при оформлении лизинга определённых моделей.

Специальные условия распространяются на лизинг техники в наличии. Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Так, например, седельный тягач SITRAK C7H доступен со скидкой в размере 250 тыс. рублей, на самосвал SHACMAN Х5000 с колёсной формулой 6×4 распространяется выгода в размере 450 тыс. рублей, а тягач FAW J7 доступен со скидкой 670 тыс. рублей. Подробные условия программы и полную матрицу скидок относительно марок и моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде". Предложение действует на договоры, заключенные до 30 сентября 2024 года.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно провести в рамках экспресс-программ финансирования и дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.