"Не начисляла себе зарплату": жительница Самары пожаловалась на увольнение из РГО

В соцсетях появилось видеообращение жительницы Самарской области Юлии Харитоновой к следственным органам. Женщина представляется как исполнительный директор Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

"Сотрудникам исполнительной дирекции с 2022 года не выплачивается зарплата. Руководителем организации является председатель Волков Денис Александрович, который также является депутатом Самарской губернской думой и крупным предпринимателем. За защитой своих прав мы обращались во многие инстанции: это и прокуратура (дошли даже до Генеральной прокуратуры), это и Трудовая инспекция, и налоговая инспекция, и Следственный комитет", — рассказала женщина.

По ее словам, в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Сначала ее признавали потерпевшей, но в августе перевели в статус подозреваемой. Женщина заявила о своих подозрениях в том, что кто-то из следователей может быть заинтересован в том, чтобы привлечь ее к ответственности. Она попросила главу СК России Александра Бастрыкина взять это разбирательство на контроль.

Ситуацию прокомментировали в Самарском областном отделении Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". В частности, там пояснили, что до 21 июня 2023 г. включительно исполнительным директором СОО ВОО "РГО" являлась Юлия Харитонова.

"Приказом от 20.06.2023 "О досрочном прекращении полномочий и назначении Исполнительного директора" полномочия Юлии Харитоновой досрочно прекращены. Указанным приказом на должность исполнительного директора назначен Кондратьев Алексей Федорович. От подписи в приказе Харитонова отказалась, в связи с чем приказ был зачитан вслух и сфотографирован Харитоновой. Харитонова в срок до 21 июня 2023 г. обязана была передать Кондратьеву печати, штампы, учредительные документы СОО ВОО "РГО", электронно-цифровые подписи, пароли, доверенности, бухгалтерские, кадровые документы, локальные нормативные акты СОО ВОО "РГО", документы финансово-хозяйственной деятельности и прочие документы, а также произвести себе расчет причитающихся выплат. Письмом от 20 июня 2023 г. Харитоновой Ю.М. повторно сообщалось о необходимости передачи документов, сообщены контактные данные Кондратьева А.Ф. для решения возможных организационных вопросов. Документы СОО ВОО "РГО" Харитонова Ю.М. не передала, расчет не произвела", — рассказали в РГО.

Представители РГО обратились в суд Октябрьского района Самары для истребования документов. Харитонова тоже обратилась в суд с просьбой признать незаконным прекращение ее полномочий, уволить Кондратьева и взыскать в ее пользу около 370 тысяч. Дела объединили в одно производство.

Как поясняют в РГО, Харитоновой предложили мировое соглашение — передать документы и получить вознаграждение. Женщина от мирового соглашения отказалась. В итоге документы она все же отдала. Среди них нашелся трудовой договор с Андреем Прониным.

"Структура, штат, должностные инструкции работников Исполнительной дирекции регионального отделения общества утверждаются председателем регионального отделения общества. В отсутствие утвержденной председателем структуры, штата и должностной инструкции, Харитоновой Ю. М. (в тайне от председателя) заключен трудовой договор с Прониным А. С. О существовании трудового договора с Прониным А. С. стало известно 23 октября 2023 г. во время судебного заседания Октябрьского районного суда Самары", — уточняют в РГО.

Представители РГО сообщают, что писали Пронину с просьбой дать разъяснения об исполнении им обязанностей, но информация от него не поступила.

"Пронин А. С. и Харитонова Ю. М. являются супругами. При этом Пронин А. С. трудовые функции, обозначенные в трудовом договоре, никогда не осуществлял. На запросы не отвечает, с требованиями, заявлениями, претензиями (в том числе касаемых выплат) Пронин А. С. в СОО ВОО "РГО" никогда не обращался", — продолжают в РГО.

В итоге в РГО считают, что Харитонова необоснованно начисляла супругу зарплату.

"Что касается работника Харитоновой Ю. М. Мотивы и причины не начисления зарплаты и не выплаты себе лично зарплаты с февраля 2023 г. в РГО неизвестны. Не начисляла Харитонова Ю. М. себе зарплату вероятно из-за отсутствия деятельности в СОО ВОО "РГО" в указанный период. О каких-либо проблемах с выплатой зарплаты председателю и почетному председателю никогда не сообщалось", — уточнили в РГО.

Там также пояснили, что Харитонова направляла жалобы в разные органы, но ни одна не нашла подтверждения.

"Одна из многочисленных жалоб супругов Харитоновой и Пронина по факту невыплаты зарплаты Пронину, направлена в прокуратуру Октябрьского района Самары (перенаправлена в прокуратуру Самарского района), которая усмотрела признаки состава преступления и направила дело в СК (Куйбышевский межрайонный следственный отдел). В ходе расследования были допрошены представители СОО ВОО "РГО", бывший исполнительный директор Харитонова, Пронин, действующий исполнительный директор Кондратьев А. Ф., председатель СОО ВОО "РГО" Волков Д. А., проведена очная ставка. Учитывая обстоятельства, Положение о подразделениях, Положение об исполнительной дирекции, Приказ о назначении исполнительного директора, Трудовой договор Харитоновой, Трудовой договор с Прониным, который подписан Харитоновой в тайне от председателя, отсутствия согласованной структуры, штата, должностной инструкции (которые председатель никогда бы не согласовал ввиду отсутствия необходимости в дополнительной штатной единицы заместителя председателя СОО ВОО "РГО"), а также факт самостоятельного, без участия председателя, начисления и выплаты зарплаты и всех платежей Харитоновой (при помощи своей ЭЦП, без участия, ведома и согласования председателя) подозреваемым по делу является Харитонова Ю. М.", — отметили в РГО.

Редакция Волга Ньюс также обратилась к правоохранителям за разъяснениями. В случае получения комментариев от следственных органов, они будут опубликованы.