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Финансы Экономика и бизнес

УФНС: самарские налоговики готовы ответить на вопросы налогоплательщиков в сфере контроля применения онлайн-касс

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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4 сентября в 10.00 состоится вебинар по теме: "Об особенностях проведения в 2024 году профилактических и контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере применения ККТ". Встреча с представителями бизнес-сообщества проводится по инициативе регионального налогового ведомства. Спикером мероприятия выступит начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда.

В программе вебинара:

  • Изменения в законодательстве РФ в сфере контроля применения ККТ, упрощения процедур регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники;
  • Особенности проведения в 2024 году профилактических и контрольных мероприятий;
  • Специфика и виды профилактических мероприятий по соблюдению порядка применения ККТ;
  • Электронные сервисы ФНС России в сфере применения ККТ в помощь бизнесу и потребителям услуг;
  • Ответы на вопросы.

Время проведения вебинара: 10.00 — 11.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции представитель региональной налоговой службы подробно ответит на все вопросы по тематике публичных обсуждений, поступившие от участников заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.

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