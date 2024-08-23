УФНС: самарские налоговики готовы ответить на вопросы налогоплательщиков в сфере контроля применения онлайн-касс

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4 сентября в 10.00 состоится вебинар по теме: "Об особенностях проведения в 2024 году профилактических и контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере применения ККТ". Встреча с представителями бизнес-сообщества проводится по инициативе регионального налогового ведомства. Спикером мероприятия выступит начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда.