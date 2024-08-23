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Председатель правления НОВИКОМа: успехи ОПК - залог технологического лидерства России

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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О поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и их поставщиков, а также о стратегических задачах, стоящих перед дочерним банком Ростеха, председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева рассказала в интервью телеканалу "Звезда". Оно состоялось на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Прежде всего председатель правления НОВИКОМа подчеркнула, что ребрендинг, проведенный в этом году и представленный на форуме, демонстрирует, что банк следует стратегии основного акционера - Госкорпорации "Ростех", синхронизированной со стратегией государства. НОВИКОМ, именующий себя теперь банком российских инженеров, внедряет передовые технологии финансирования и поддерживает промышленность в тот момент, когда это действительно нужно. Для этого банк аккредитован практически во всех профильных механизмах государственной поддержки, а также разрабатывает собственные льготные программы.

Елена Георгиева отметила, что банк работает с предприятиями самых передовых отраслей и обеспечивает реализацию проектов радиоэлектронного комплекса, гражданской авиации, двигателестроения и многих других.

При этом внимание банка сосредоточено не только на флагманах отечественной промышленности, но и на всей цепочке их кооперации, субъектах малого и среднего предпринимательства. Председатель правления НОВИКОМа рассказала, что некоторые крупные предприятия сами обращаются в банк с запросом на предоставление финансирования их поставщикам.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления многие участники кооперации из сферы малого и среднего бизнеса наладили производство продукции, замещающей импортную. И им необходимо развитие. Мы работаем с этими предприятиями, а значит работаем в интересах ОПК", - обозначила Елена Георгиева.

Отвечая на вопрос о поддержке кадрового потенциала российской промышленности, председатель правления банка "Ростеха" рассказала об уникальном продукте - мотивационной программе "Развитие". НОВИКОМ адаптирует ее под нужды каждого предприятия, предлагая отдельным категориям сотрудников льготные условия по своим банковским продуктам. Таким образом банк помогает сохранить кадровый потенциал и увеличить количество профессионалов на предприятиях ОПК.

"Обеспечение промышленности высокопрофессиональными кадрами - задача государственного масштаба. И "Ростех" не может оставаться в стороне", - подчеркнула председатель правления НОВИКОМа.

На форуме "Армия-2024" банк заключил соглашения на общую сумму более 70 млрд рублей, а также присоединил к программе "Развитие" ряд крупных промышленных предприятий. НОВИКОМ также провел экспертные сессии по вопросам поддержки ОПК и развитию инновационных финансовых инструментов.

"Сегодня одним из главных государственных приоритетов является достижение технологического лидерства. И драйверами этого процесса служат предприятия ОПК. Форум предоставил нам возможность встретиться с ними, обменяться мнениями по различным вопросам. Уверена, это позволит внести значительный вклад в промышленное развитие нашей страны", - поделилась мнением председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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