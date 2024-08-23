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Россиянам рассказали, почему сегодня выгодно вкладываться в драгоценные металлы

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме — с начала года заключено 16,8 тыс. сделок, что добавило 3,7 тонны к общему портфелю драгоценных металлов. Всего в ВТБ клиентами открыто 63 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 38,7 тонн драгоценных металлов.

На золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС — с ним открывается около 8,4 тыс. счетов. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место — 84% инвестиций в ОМС. С начала года объем золота на металлических счетах увеличился более чем на 200 кг. Средний "чек" ОМС по золоту составляет 120 грамм.

Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, за 2023 год доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла почти в два раза (с 4243 до 6822 руб./г) — это более 60%.

"Золото традиционно считается "защитным" активом и позволяет сократить риск ослабления рубля. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды экономической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать инвестиционный портфель. Мы вновь отмечаем спрос на золото на фоне роста его стоимости и фиксируем стабильный интерес к металлу в обезличенной форме. Клиенты могут избавиться от недружественной валюты, переложив ее в альтернативный инструмент, который всегда будет показывать доходность", — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Евгений Береснев.

Гид потребителя

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