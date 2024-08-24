Самарские полицейские обнаружили восемь мигрантов-нарушителей в Кировском районе

Сотрудники полиции провели миграционный рейд в Кировском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили более 40 человек. На восьмерых из них составили протоколы о нарушении правил въезда или пребывания в РФ. Решается вопрос о выдворении пяти человек из страны.