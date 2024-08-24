Самарские полицейские обнаружили восемь мигрантов-нарушителей в Кировском районе

Сотрудники полиции провели миграционный рейд в Кировском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители проверили более 40 человек. На восьмерых из них составили протоколы о нарушении правил въезда или пребывания в РФ. Решается вопрос о выдворении пяти человек из страны.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?