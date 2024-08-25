Канализационна "река" на ул. Комсомольской в Самаре привлекла внимание главы СК РФ

Глава СК РФ поставил на контроль проверку по коммунальной аварии в Самаре.
Ранее в соцсетях горожане жаловались, что на ул. Комсомольской уже больше месяца канализационные стоки стекают в Волгу.
Поскольку это может негативно сказаться на окружающей среде, Александр Бастрыкин потребовал от СУ СК РФ по Самарской области доложить о предварительных и окончательных результатах проверки информации о нарушении природоохранного законодательства.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?