Канализационна "река" на ул. Комсомольской в Самаре привлекла внимание главы СК РФ

Глава СК РФ поставил на контроль проверку по коммунальной аварии в Самаре.

Ранее в соцсетях горожане жаловались, что на ул. Комсомольской уже больше месяца канализационные стоки стекают в Волгу.

Поскольку это может негативно сказаться на окружающей среде, Александр Бастрыкин потребовал от СУ СК РФ по Самарской области доложить о предварительных и окончательных результатах проверки информации о нарушении природоохранного законодательства.