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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Мы контролировали матч, доминировали в единоборствах"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Пари НН" (3:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал короткий комментарий по матчу.

Фото: автора

"На протяжении всего матча мы пытались в агрессивно-атакующий футбол и создавали моменты. "Нижний Новгород", конечно, держал нас в напряжении, всегда контратаковал, играя вторым номером, они все время пытались доставлять проблемы. Но если количественно, по моментам брать, у нас было большое преимущество. Мы контролировали матч, доминировали в эпизодах с единоборствами. Это матч, где мы были сильнее", — отметил тренер самарцев.

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