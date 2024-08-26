Игорь Осинькин: "Мы контролировали матч, доминировали в единоборствах"

После победы над "Пари НН" (3:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал короткий комментарий по матчу.

"На протяжении всего матча мы пытались в агрессивно-атакующий футбол и создавали моменты. "Нижний Новгород", конечно, держал нас в напряжении, всегда контратаковал, играя вторым номером, они все время пытались доставлять проблемы. Но если количественно, по моментам брать, у нас было большое преимущество. Мы контролировали матч, доминировали в эпизодах с единоборствами. Это матч, где мы были сильнее", — отметил тренер самарцев.