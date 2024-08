Креативный директор "Авито" Дмитрий Салливан: "Дизайнер должен уметь все"

17 и 18 августа в Самаре прошел хакатон и фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге". Каждый желающий мог посетить открытый лекторий и послушать выступления экспертов в своих сферах. Одним из спикеров стал Дмитрий Салливан, креативный директор "Авито". Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с ним и узнал тонкости работы графического дизайнера в российских интернет-сервисах.

— Как вы думаете, почему возникла потребность организовывать такие масштабные мероприятия, как "Креатив на Волге", в сфере креативных индустрий?

— Развитие креативных индустрий не зависит от локации, а лишь от желания людей. Я думаю, для многих творческих людей подобное мероприятие является чем-то вдохновляющим. Они приезжают, чтобы обменяться идеями и приобрести новый опыт.

Самара — классный современный город, здесь находилось много студий, которые были ориентиром для меня в начале творческого пути. Например, студия Турбомилк. Красивый город, почему бы здесь не провести летом фестиваль?

— Почему так много людей идут сегодня в креативные индустрии?

— То, что людей в творческой сфере много — это ответ на запрос бизнеса. Им нужны творческие сотрудники. Людей много, а классных специалистов мало, поэтому нужно популяризировать креативные индустрии и дальше.

Команда Авито активно поддерживает развитие творческой сферы, и мы рады принимать в нашу команду талантливых и амбициозных специалистов. Вместе мы будем предлагать инновационные решения.

— Какие тенденции в дизайне можете отметить?

— В мире дизайна много чего происходит, например, активно внедряется в работу искусственный интеллект. Также есть тенденция на использование большого количества графики, моушена, 3D. Каждый бренд хочет иметь индивидуальность, поэтому компании стали использовать всевозможные инструменты для дифференциации.

В "Авито" большое количество графики производится с помощью именно 3D. Существует много направлений, связанных с объектами: это недвижимость, транспорт, вещи. И все нужно визуализировать, поэтому 3D-графика нам подходит больше всего.

— С какими проблемами вы сталкиваетесь в этой сфере?

— Во-первых, в "Авито" каждое направление, будь то недвижимость, товары, услуги, работа или авто, естественно, хочет иметь свое "лицо", но тем не менее оставаться единым узнаваемым брендом "Авито". Сложность в том, чтобы находить особый подход к нашим бизнесам и заказчикам.

Во-вторых, есть проблема кадров. Из-за того, что сейчас очень много различных курсов, краткосрочных и не только, появилось большое количество людей, которые делают классное портфолио, хорошо рассказывают о себе, но они не всегда умеют работать в команде, аргументировать свои решения.

Получается, что человек создал себе красивую "витрину", но в работе он еще зеленый. А для нас важна команда, где каждый может поделиться своим опытом и научить чему-то других. Потому что работа дизайнером в Авито — это то, что будет двигать наш бизнес вперед.

Работа дизайнером или ux-исследователем в Авито — это возможность каждый день улучшать жизни пользователей, реализовывая свои идеи в разных продуктах. А также шанс стать частью команды, где ваш креатив и опыт будут использованы при создании инновационных решений.

— Нейросеть — конкурент графическому дизайнеру?

— Нейросеть — это, в первую очередь, еще один инструмент. Думаю, что конкуренцию искусственный интеллект может составить тем, кто занимается потоковой работой. Но если работа состоит в генерации какого-то оригинального контента, не существующего на данный момент, на котором ИИ не может поучиться — он не отберет хлеб.

В нашей практике есть примеры использования искусственного интеллекта для ускорения и упрощения работы, когда сроки сжатые. Например, весной перед нами встала масштабная задача заменить контурные иконки в поисковых подсказках на цветные привлекательные изображения. Мы обратились к искусственному интеллекту, который сгенерировал нам 1044 изображения в короткие сроки. Это гораздо быстрее, чем искать фотографии на стоках. Плюс мы смогли сэкономить на изображениях около 350 тысяч рублей.

— Чем занимается коммуникационный дизайнер?

— Коммуникационный дизайнер связывает бизнес с потребителями. Это может быть разработка брендинга — того, как компания коммуницирует с внешним миром, как она выглядит, какой tone of voice имеет. То есть коммуникационный дизайн — это общение с потребителем через разные каналы — иллюстрация, графика, брендинг, разработка мерча и т. д.

— Какими работами вы особо гордитесь?

— Один из наших проектов — фирменный мерч для кандидатов, которые собеседовались в "Авито". Дизайнеры выполняют тестовые задания для определенной должности, но есть те, кто не принимают наше предложение. Им мы дарим черный баскетбольный мяч с брендингом "Avito design team". Это послание — "мяч на вашей стороне". То есть даже если сейчас мы не сработались, мы все равно хотим оставаться на связи. И, например, через полгода вы можете прийти снова и поработать с нами.

— Откуда вы черпаете вдохновение?

— В хорошо поставленной задаче уже есть решение, главное его "раскопать". Лично у меня проблемы белого листа уже не существует, но вот что я могу посоветовать. Во-первых, делайте конкурентный анализ, смотрите, что делают соседи.

Во-вторых, вдохновляйтесь примерами не из своей области. Очень часто люди стараются смотреть референсы, которые относятся к их сфере, я же рекомендую делать немного по-другому. Делаете брендинг — сходите в автомузей. Делаете дизайн стаканчика — сходите в художественную галерею. Или сходите в лес — там можно найти вдохновение в природе. Нужно стараться смотреть по сторонам, там вы найдете много решений.

Надо интересоваться визуальной культурой и культурой как таковой — смотреть кино, посещать выставки. Внутри четырех стен рождается мало хорошего.

Еще для вдохновения советую прочитать книги Рика Рубина "The Creative Act: A Way of Being " и "Creativity, Inc" Эда Кэтмелла.

— Согласны ли вы с фразой "кради как художник"?

— У любого творческого человека есть этап, когда он смотрит по сторонам, на кумиров. Поэтому важно пройти путь вдохновения чужими работами, но при этом разрабатывать свой собственный язык: рано или поздно он найдется.

— Какие у вас есть принципы работы как креативного директора "Авито"?

— Доверять команде. Нанимать людей, которые в чем-то лучше тебя, чтобы мы могли учиться друг у друга. Брать людей с амбициозными целями и разными мнениями. Нет ничего хуже, чем когда вся команда в один голос соглашается: всегда должен быть элемент несогласия в чем-то, это рождает классные идеи.

— В чем заключается особенность творческой рабочей команды?

— Творчество всегда зависит от настроения человека, его ментального, физического, духовного состояния. Важно, чтобы команда профессионалов была здоровой не только головой, но и телом. Поэтому я выступаю против того, чтобы люди работали круглыми сутками. В долгосрочной перспективе они просто таким образом заработают себе проблемы.

Еще нужно давать людям развиваться — мы не работаем с "недвижимостью". Поэтому мы стараемся давать сотруднику задачи в смежных интересных ему областях, чтобы он развивался и расширял границы своих возможностей. Это подогревает интерес к работе и поднимает мотивацию.

— Какие у вас требования к потенциальному сотруднику?

— Помимо профессиональных навыков мы смотрим и на так называемые мягкие навыки: умение договариваться, применять в своей работе "радикальную прямоту". Возможность коммуницировать с коллегами и аргументированно защищать свои решения, быть гибким в работе и нацеленным на результат. Это все большая ценность.

— Какого возраста ваши сотрудники сотрудникам?

— От 22 до 38. Бывали примеры, когда люди после 30 лет решили менять профессию. Был менеджером, например, а стал дизайнером-визуализатором. Но так как они имели базовое техническое образование, отучиться на новую профессию и стать классным визуализатором было не очень сложно. Поэтому возраст здесь не играет большой роли.

— Можете дать пару советов начинающим дизайнерам?

— Стучитесь в двери! Много раз. Были примеры, когда ребята по пять раз отзывались на вакансию и только с шестого попадали. Слушайте, что говорят в обоснование отказа. Понабивайте руку, найдите ментора и через три месяца снова попробуйте эту вакансию. Главное — ищите, пока не найдете свое!