На Волге в Самаре чуть не утонули два человека

В воскресенье, 25 августа, на Волге в Самаре едва не утонули два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Один из случаев произошел рано утром в Ленинском районе. Спасатели успели спасти 43-летнего мужчину.
А вечером того же дня в Октябрьском районе удалось спасти 44-летнего мужчину.
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