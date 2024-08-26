42 нетрезвых водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 23 по 25 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 42 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего за время рейдов правоохранители зафиксировали 1500 различных правонарушений ПДД. Так, 20 человек сели за руль без водительских удостоверений, 221 — нарушил правила тонировки, 174 не воспользовались ремнями безопасности. Еще 44 нарушителя неправильно перевозили детей.
Кроме того, 40 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 26 раз.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?