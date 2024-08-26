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Происшествия

42 нетрезвых водителя поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 23 по 25 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 42 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего за время рейдов правоохранители зафиксировали 1500 различных правонарушений ПДД. Так, 20 человек сели за руль без водительских удостоверений, 221 — нарушил правила тонировки, 174 не воспользовались ремнями безопасности. Еще 44 нарушителя неправильно перевозили детей.

Кроме того, 40 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 26 раз.

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