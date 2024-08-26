42 нетрезвых водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 23 по 25 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 42 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего за время рейдов правоохранители зафиксировали 1500 различных правонарушений ПДД. Так, 20 человек сели за руль без водительских удостоверений, 221 — нарушил правила тонировки, 174 не воспользовались ремнями безопасности. Еще 44 нарушителя неправильно перевозили детей.

Кроме того, 40 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 26 раз.