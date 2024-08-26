ВСК: для 60% россиян будущая пенсия покроет максимум половину повседневных расходов

По мнению большинства россиян, нынешнего размера пенсии в будущем им будет хватать только на четверть текущих привычных расходов. Причем наиболее пессимистично настроены женщины с невысоким уровнем дохода. Оптимальной суммой выплат после завершения трудовой деятельности россияне считают 50-100 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам первого полугодия 2024 года.*

Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, 40,3% россиян считают, что нынешнего размера пенсии в будущем им будет хватать только на четверть текущих расходов. В основном такого мнения придерживаются женщины (44,4% в данной группе), люди старше 35 лет (43,8%), с низким уровнем дохода (55%), проживающие в Москве (43,6%). Еще 19% россиян считают пенсию сопоставимой с суммой 25-50% ежемесячных затрат. Чаще — это жители регионов (21%) со средним уровнем дохода (20,6%).

40,6% россиян хотели бы в будущем иметь пенсию в размере 50-100 тыс. рублей. Самые высокие ожидания у женщин (45,6% в данной группе), людей с низким уровнем доходов (50%), из регионов (44,4%). Для 26,3% желаемый размер выплат в старости — 25-50 тыс. рублей. На пенсию в размере 100-200 тыс. рублей рассчитывают только 12,4% респондентов, в основном это москвичи (14,9% в данной группе), с высоким доходом (15,6%).

При этом 40,6% россиян еще не начинали формировать сбережения на пенсию, еще 31,7% респондентов — даже не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными являются мужчины (31,9%), москвичи (31,7%). Меньше заботятся о будущей пенсии женщины (33,3%), с низким доходом (50%) и респонденты из регионов (33,6%).

Подавляющее большинство россиян — 67% — планируют встречать старость на родине. 14,6% планируют жить за границей, 18,4% — еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России в основном собираются состоятельные россияне (10,1% в данной группе), средних лет и старше (72,5%). Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют преимущественно нынешние молодые люди (17,9% в данной группе), жители Москвы (19,8%). Самыми привлекательными локациями для переезда являются страны Западной и Северной Европы (Германии, Испании, Франции, Швеции и т. д.) (34,8% респондентов), Восточной Европы, США и Канады, Латинской Америки (по 10,9%), островные государства (Карибы и пр.) (8,7%), Австралия, Китай и Индия (по 6,5%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего 1000 респондентов приняли участие в опросе.