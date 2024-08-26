Четыре человека пострадали в ДТП под Тольятти

В понедельник, 26 августа, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:30 87-летний водитель Lada Kalina на 6 км дороги Тольятти — Хрящевка поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Toyota Corolla под управлением 39-летней женщины.

В аварии пострадали четверо: водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки, их госпитализировали, а также два пассажира Lada Kalina.