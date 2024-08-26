"КонсультантПлюс": какое наказание ждет за создание "левых" фирм?

Юристы "КонсультатПлюс" рассказали о часто встречающихся в их практике делах с подставными директорами фирм. Приговоров по таким уголовным делам — множество.

Вот один из реальных случаев.

Гражданке в марте 2022 года знакомые предложили открыть на ее имя организацию. Сказали, что делать ничего не нужно, только представить паспорт и поставить подпись в составленных от ее имени документах. Ну, еще нужно будет открыть несколько счетов в разных банках. За каждый открытый счет обещали по 50 тысяч рублей.

Зарегистрировали компанию. В апреле 2022 года дама за две недели открыла счета в "Сбербанке", "Росбанке", ВТБ, "Райффайзенбанке", "Модульбанке", "Альфа-Банке", УБРР и "Уралсибе". Все полученные документы, логины и пароли в банках женщина отдала знакомым, получила за это деньги. Дальнейшей судьбой фирмы и счетов она не интересовалась.

Приобретенные и сбытые дамой электронные средства были предназначены именно для неправомерного осуществления перевода денежных средств, о чем свидетельствует неконтролируемый оборот денежных средств по счетам в размере 6 091 146 руб. Все это позже выявила полиция, когда возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ей этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом операций с использованием средств платежей не в интересах общества или подсудимой, что само по себе является неправомерным, т. к. запрет на это закреплен в ст. 27 закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Даме повезло: обычно преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ относятся к категории тяжких и влекут реальный срок или принудительные работы и штраф. В этом случае суд квалифицировал это преступление как средней тяжести и назначил только штраф. Было учтено и деятельное раскаяние и помощь следствию, имущественное и семейное положение, а также прежнюю законопослушную жизнь и наличие детей.

Комментарий юриста:

Похоже, создание "левых" фирм поставлено на поток. Следует помнить, что открытие счета и передача всех паролей по нему за вознаграждение может повлечь уголовную ответственность. В судебной практике множество приговоров с реальными сроками или исправительными работами. Наказание по таким делам предусмотрено в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет.