У берегов Тольятти перевернулся и затонул катер

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В понедельник, 26 августа, днем в Саратовском водохранилище у Тольятти в результате резкого поворота затонул катер, на борту которого находились четыре человека, в том числе двое детей пяти и 10 лет.