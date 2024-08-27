У берегов Тольятти перевернулся и затонул катер

В понедельник, 26 августа, днем в Саратовском водохранилище у Тольятти в результате резкого поворота затонул катер, на борту которого находились четыре человека, в том числе двое детей пяти и 10 лет.
Всем пассажирам и судоводителю удалось добраться до берега, им оказана первая медицинская помощь.
Центральным МСУТ СК России проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
Следователями СК на транспорте в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, ведутся мероприятия по извлечению судна со дна реки.
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