16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Очевидцы спасли маленького ребенка на Волге у о. Середыш под Жигулевском У берегов Тольятти перевернулся и затонул катер Саперы Росгвардии обезвредили артиллерийские снаряды в Самарской области Тело мужчины извлечено из озера в Новокуйбышевске Нападением тигра на человека в зоопарке Самары заинтересовалась прокуратура

Чрезвычайные происшествия Происшествия

У берегов Тольятти перевернулся и затонул катер

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 августа, днем в Саратовском водохранилище у Тольятти в результате резкого поворота затонул катер, на борту которого находились четыре человека, в том числе двое детей пяти и 10 лет.

Всем пассажирам и судоводителю удалось добраться до берега, им оказана первая медицинская помощь.

Центральным МСУТ СК России проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Следователями СК на транспорте в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, ведутся мероприятия по извлечению судна со дна реки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1