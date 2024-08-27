Очевидцы спасли маленького ребенка на Волге у о. Середыш под Жигулевском

В понедельник, 26 августа, на Волге в районе Жигулевска спасли ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Очевидцы спасли пятилетнего мальчика в районе острова Середыш. Спасенного передали сотрудникам "скорой помощи". Обстоятельства случившегося устанавливают.

Не исключено, что ребенок мог находиться в маломерном судне, которое затонуло в Волге неподалеку от Тольятти из-за резкого поворота.

Напомним, на борту находились четыре человека, в том числе двое детей пяти и 10 лет. Центральное МСУТ СК России сообщало, что всем пассажирам и судоводителю удалось добраться до берега. По факту инцидента ведется проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта").