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НОВИКОМ поддержит производство медицинских перчаток и протезов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом резиновых и полимерных изделий (НИИР). В его рамках НОВИКОМ, в частности, профинансирует ряд инвестиционных проектов по организации производства медицинских перчаток и протезов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашение предусматривает организацию финансирования совместных проектов НИИР, Научно-исследовательского института резиновой промышленности (входит в НИИР), а также компании АО "РТ-Ортопедические технологии" ("Ортотех"). Средства будут направлены в том числе на организацию производства одноразовых нитриловых перчаток, протезов и другой приоритетной продукции. Помимо этого, банк будет осуществлять комплексное обслуживание компаний-партнеров и предоставлять им необходимые консультации.

Входящий в контур Ростеха НИИР является одной из старейших научно-исследовательских организаций России в области создания эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров. НИИРП специализируется на разработке и организации производства наукоемких резинотехнических изделий, способных работать в экстремальных условиях. Компания "Ортотех" разрабатывает современные и эффективные решения в области протезирования и реабилитации.

НОВИКОМ обладает большим опытом поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе производства медицинских изделий и оборудования. Так, на ИННОПРОМе в этом году банк договорился об организации финансирования создания цифрового портативного тонометра.

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