16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бьюти-курсы и мастер-класс по соцсетям: какие программы могут бесплатно пройти самозанятые в Самарской области Партнерская программа Минэкономразвития и "Авито" стала более выгодной Новый мусорный регоператор начнет работу в Самарской области 1 ноября Выпускницы программы "Мама-предприниматель" оценили эффект от обучения Самарские власти определили правила увольнения мусорного регоператора

Государство и Бизнес Экономическая политика

Бьюти-курсы и мастер-класс по соцсетям: какие программы могут бесплатно пройти самозанятые в Самарской области

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство экономического развития региона и региональный центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Участвовать в них смогут самозанятые мастера, работающие в индустрии красоты, и те, кто хочет узнать, как сделать соцсети эффективным инструментом продвижения своих товаров и услуг.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. "В Самарской области достаточно много предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут генерировать множество идей, создавать интересные проекты, а мы обязательно будем их поддерживать", - подчеркивал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

28 августа для специалистов в бьюти-сфере, а именно бровистов и визажистов, состоится практический курс "Работа с хной и краской". Обучающий курс будет интересен тем, кто желает повысить квалификацию и приобрести новые компетенции в своей профессии. В ходе однодневного профессионального интенсива опытный бьюти-мастер Ирина Кочеткова поделится своими знаниями и на практике покажет, как придать форму бровям, окрасить их с помощью краски или хны и как сделать коррекцию воском. Курс состоится по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 45.

Подать заявку можно по ссылке.

3 сентября на площадке центра "Мой бизнес" состоится мастер-класс "Как сделать соцсети визуально привлекательными". Участники узнают, как работать на целевую аудиторию через визуальную упаковку и как добавить ценности продукту через визуал. Кроме того, спикер - дизайнер Дарья Спигина - проведет разбор соцсетей каждого участника встречи, после консультации каждый получит файл с рекомендациями и возможной визуальной концепцией.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

4 сентября пройдет обучающий курс "Повышение квалификации мастеров маникюра. Работа с пленками". Участники программы познакомятся и отработают технику пилочного маникюра. Спикером курса станет Ирина Лутковская, инструктор с опытом работы более 14 лет. Обучение пройдет по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, этаж 3а. Регистрация и все подробности - по ссылке.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению.

"Перечень региональных инструментов поддержки сегодня охватывают самые разные категории предпринимателей, под самые и решает разные задачи. Каждый начинающий и более опытный предприниматель может подобрать для себя актуальную услугу на едином портале mybiz63.ru. Это в том числе обучающие курсы, мастер-классы, программы с практической отработкой полученных знаний. В качестве преподавателей мы привлекаем профессионалов в своем деле, чей опыт и компетенции могут вдохновить на личные бизнес-успехи", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1