Бьюти-курсы и мастер-класс по соцсетям: какие программы могут бесплатно пройти самозанятые в Самарской области

Министерство экономического развития региона и региональный центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Участвовать в них смогут самозанятые мастера, работающие в индустрии красоты, и те, кто хочет узнать, как сделать соцсети эффективным инструментом продвижения своих товаров и услуг.

Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. "В Самарской области достаточно много предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут генерировать множество идей, создавать интересные проекты, а мы обязательно будем их поддерживать", - подчеркивал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

28 августа для специалистов в бьюти-сфере, а именно бровистов и визажистов, состоится практический курс "Работа с хной и краской". Обучающий курс будет интересен тем, кто желает повысить квалификацию и приобрести новые компетенции в своей профессии. В ходе однодневного профессионального интенсива опытный бьюти-мастер Ирина Кочеткова поделится своими знаниями и на практике покажет, как придать форму бровям, окрасить их с помощью краски или хны и как сделать коррекцию воском. Курс состоится по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 45.

Подать заявку можно по ссылке.

3 сентября на площадке центра "Мой бизнес" состоится мастер-класс "Как сделать соцсети визуально привлекательными". Участники узнают, как работать на целевую аудиторию через визуальную упаковку и как добавить ценности продукту через визуал. Кроме того, спикер - дизайнер Дарья Спигина - проведет разбор соцсетей каждого участника встречи, после консультации каждый получит файл с рекомендациями и возможной визуальной концепцией.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

4 сентября пройдет обучающий курс "Повышение квалификации мастеров маникюра. Работа с пленками". Участники программы познакомятся и отработают технику пилочного маникюра. Спикером курса станет Ирина Лутковская, инструктор с опытом работы более 14 лет. Обучение пройдет по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, этаж 3а. Регистрация и все подробности - по ссылке.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению.

"Перечень региональных инструментов поддержки сегодня охватывают самые разные категории предпринимателей, под самые и решает разные задачи. Каждый начинающий и более опытный предприниматель может подобрать для себя актуальную услугу на едином портале mybiz63.ru. Это в том числе обучающие курсы, мастер-классы, программы с практической отработкой полученных знаний. В качестве преподавателей мы привлекаем профессионалов в своем деле, чей опыт и компетенции могут вдохновить на личные бизнес-успехи", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.