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Спорт

В Самаре пройдет финал областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 августа, на тренировочных площадках "Энергия", "Восход" стадиона "Солидарность Самара Арена" (Самара, ул. Демократическая, 57а, 57б) состоится финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом" и торжественная церемония награждения победителей творческих конкурсов.

Фото: Виталий Сыроватко

Турнир проходил в три этапа.

I этап: с 1 июня по 11 июля — соревнования в городах и районах Самарской области (участвовали команды пришкольных и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов и муниципальных районов Самарской области);

II этап: с 12 июля по 15 августа — групповые и зональные соревнования;

III этап: финальные соревнования — 28 августа.

В соревнованиях мальчиков 2010–2012 гг. р. в группе А сыграют команды с. Васильевка Ставропольского района, "Жигули-ГБОУ СОШ" с. Курумоч, "Варяг-школа № 174" из Самары.

В группе Б будут соревноваться ЦПФ "Лада-88" из Тольятти, "Кодр-СОШ № 1" из Шенталы и команда школы № 2 из Усть-Кинельского.

В турнире мальчиков 2013–2015 гг. р. в группе А выступят команда школы с. Ягодное, "Варяг-школа № 174" из Самары, "Юни Юве-школа № 91" из Тольятти, в группу Б попали "Юность" из Похвистнева, "Металлист-СОШ" из Челно-Вершин и ЦДО Образовательного центра "Южный город" из Волжского района.

Среди девочек 2010–2012 гг. р. в группе А будут играть "Пантеры" из Марьевки, "Кинельский" из Кинельского района и ШСК "Надежда" школы с. Богдановка. В группе Б выступят "Салют" из Красноярского района, "Кристалл-ДДЮТ Успех" из Жигулевска и ШСК "Кристалл" — школа № 77 из Самары.

В соревнованиях девочек 2013–2015 гг. р. по жеребьевке в группу А попали "Олимп"-ДЮСШ-СОШ пос. Варламово, "Акрон-1" из Тольятти и СМТЛ-Октябрьский район из Самары, а в группе Б будут играть "Легионика" из Красноярского района, "Патриот" из Кротовки и ГБОУ НШ с. Красноармейское.

Кроме турнира в 2024 г. провели и творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тыс. детей из 37 муниципалитетов Самарской области. Также в рамках проекта провели игры в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК "Крылья Советов, ФК "Акрон", тренеров Академий "Крылья Советов" и им. Юрия Коноплева.

В финале турнира пройдут мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева. Почетными гостями мероприятия станут семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте "Лето с футбольным мячом" за 16 лет существования проекта. Дети сыграют в дружеском матче со звездами футбола и проявят свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках. Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии "Крылья Советов", погибшего в зоне СВО, будет вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года. Все участники получат фирменные майки с логотипами проекта, а победители и лучшие игроки кубки, медали и памятные сувениры от ПФК "Крылья Советов" и ФК "Акрон".

Одним из главных подарков победителям станет поездка на профильную футбольную смену Центра для одаренных детей "ВЕГА" с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале, который пройдет в период с 16 по 20 сентября в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области.

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