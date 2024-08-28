После событий в Курской области все больше настоящих защитников присоединяется к СВОим

Вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области не оставило равнодушными никого, заставив жителей Самарской области объединиться для поддержки курян: самарцы продолжают формировать и направлять гуманитарную помощь, а многие мужчины из Самарского региона приняли решение встать на защиту своей страны.

В числе тех, кто подписал контракт с Министерством обороны России, Владимир Платонов. Признается, и до этого планировал отправиться на защиту Родины, события в Курске убедили, что сегодня он обязательно должен быть на передовой.

"Супруга сначала подумала, что шучу. Но когда я уже документы отвез в военкомат, сразу поняла, что нет. Объяснил, что принял свое решение. И мать тоже согласилась с этим, — рассказывает Владимир. — Раньше я уже принимал участие в боевых действиях, по профессии артиллерист. Уверен, этот опыт мне очень поможет. Конечно, страшно всем. Но что поделать, надо Родину защищать, когда такое дело. Надо идти и ребятам помогать, и мирным жителям, выгнать врага с нашей земли".

Александр Каштанов — биолог по образованию, в 2014 уже проходил службу по контракту, сегодня также решил присоединиться к СВОим.

"Надоело это: вчера это был Крокус, сегодня Курск, завтра Самара. Так не должно быть, надо заканчивать это. Я не могу остаться равнодушным в такое время. Отец тоже хотел со мной пойти, но возраст и состояние здоровья не позволили. Супруга, близкие, конечно, беспокоятся, но поддерживают, — говорит Александр. — Сегодня все изменилось, появилось новое оружие, квадрокоптеры. Но и противодействие этому тоже появилось. Придется учиться чему-то новому, но думаю, прежний опыт мне поможет. Я служил в разведывательном подразделении, но легко могу переобучиться".

Михаил Суходеев — военнослужащий в запасе. Сегодня пришло время вернуться в строй, убежден он.

"Сейчас нашей Родине тяжело. Идет агрессия со стороны Украины, тем более, это нападение на Курскую область. Это очень сильно сподвигло — мирных жителей расстреливают. И надо помочь им", — подчеркивает Михаил.

Олег Фролов — один из самых молодых контрактников: "Отправиться на СВО меня сподвигло желание помочь нашим парням. Мотивирует главное — чувство патриотизма".

Набор на военную службу по контракту продолжается. Присоединиться к СВОим может каждый.

"Любой желающий может обратиться тремя способами: через портал Госуслуг, по месту прописки, кто состоит на воинском учете, — в комиссариате или напрямую к нам в пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Ленинская, 147 в городе Самара. При себе нужно иметь паспорт и военный билет. По прибытии в военный комиссариат проводится медицинский осмотр, по прибытии на пункт отбора — индивидуальная беседа с психологом", — рассказывает инженер пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Раджапов.

Военная служба по контракту — возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества с мерами поддержки для всей семьи. Напомним, с 1 августа в регионе увеличена единовременная выплата при заключении контракта и составляет 1 205 000 рублей.