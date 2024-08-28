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Сбер обновил интерфейс детского мобильного приложения СберKids

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более стильное, понятное, удобное — таким стало детское мобильное приложение СберКids для Android после редизайна.

Установить СберKids могут дети 6–13 лет и использовать приложение как образовательный портал: смотреть обучающие видео, выполнять тесты. Если у ребёнка есть детская СберКарта, то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом. Чаще всего приложением СберКids пользуются дети 10-13 лет.

С этого года в приложении можно переводить деньги и в банки-партнёры без комиссии. Дети давно ждали этого, ведь многим нужно, например, перевести деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе и так далее. Такой возможностью уже воспользовались 300 тыс. детей. Как правило, речь идёт о суммах не больше 650 рублей. В основном же юные клиенты переводят деньги внутри банка: с начала года "на Сбер" перевели 1,7 млн детей.

"Финансовую грамотность важно осваивать с самого детства, ведь без неё сложно добиться жизненного успеха. Вместе с приложением СберKids развивать навыки финграмотности удобно и интересно. В этом году мы существенно доработали наше приложение, которым пользуются уже 1,8 млн ребят", — отметил начальник управления "СберKids" Сбербанка Кирилл Бессонов.

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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

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