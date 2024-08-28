Стало известно, сколько сертификатов электронной подписи получили предприниматели области

Более 170 тыс. сертификатов электронной подписи получено предпринимателями и организациями Самарской области в Удостоверяющем центре ФНС России с 1 июля 2021 года.

Получить электронную подпись можно как лично в территориальных налоговых органах, предоставляющих данную услугу, или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС России, так и дистанционно — с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы.

Перевыпустить электронную подпись без личной явки в налоговый орган можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика". Сделать это могут ЮЛ и ИП, ранее получившие электронную подпись в УЦ ФНС России или у его доверенных лиц. В личном кабинете организации заявление можно подать в разделе "Заявления. Запросы" — "Электронная подпись (КЭП)", в личном кабинете предпринимателя: в разделе "Услуги. Сервисы" — "Перевыпуск сертификата ЭП".