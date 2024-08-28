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Финансы Экономика и бизнес

Стало известно, сколько сертификатов электронной подписи получили предприниматели области

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 170 тыс. сертификатов электронной подписи получено предпринимателями и организациями Самарской области в Удостоверяющем центре ФНС России с 1 июля 2021 года.

Получить электронную подпись можно как лично в территориальных налоговых органах, предоставляющих данную услугу, или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС России, так и дистанционно — с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы.

Перевыпустить электронную подпись без личной явки в налоговый орган можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика". Сделать это могут ЮЛ и ИП, ранее получившие электронную подпись в УЦ ФНС России или у его доверенных лиц. В личном кабинете организации заявление можно подать в разделе "Заявления. Запросы" — "Электронная подпись (КЭП)", в личном кабинете предпринимателя: в разделе "Услуги. Сервисы" — "Перевыпуск сертификата ЭП".

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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

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