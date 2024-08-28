Эксперт лизинговой компании CARCADE рассказал о финансовой поддержке бизнеса

Конференция, посвящённая вопросам поддержки региональных предпринимателей, прошла в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

В ходе встречи эксперты экономической отрасли обсудили наиболее актуальные темы, касающиеся роста ключевой ставки, а также доступных финансовых инструментов и программ поддержки для малого и среднего бизнеса в Самарской области.

Иван Авдеев, директор представительства ООО "Каркаде" в Самаре отметил, что интерес к лизингу продолжает расти, поскольку данный инструмент является универсальным и подходит для любого юридического лица и индивидуального предпринимателя.

"Как правило, за услугой лизинга обращаются активно развивающиеся компании. Их интересует возможность ускоренного приобретения основных средств, и финансовая аренда закрывает эту потребность. В случае если бизнесу требуется пополнение оборотных средств, возвратный лизинг — самый оптимальный инструмент. Предположим, у компании есть две единицы машины и возник кассовый разрыв. Так, предприниматель продает не обремененное залогом транспортное средство и становится поставщиком и лизингополучателем в одном лице. Иначе говоря, сдает эту машину в финансовую аренду с последующим правом выкупа", — рассказал Иван.

Эксперт также отметил, что одобрение по лизингу можно получить быстрее, чем по кредиту, и с меньшим количеством документов. К тому же чтобы оформить кредит, компания должна существовать на рынке не менее года, тогда как лизинг можно оформить "молодым" предприятиям, которые работают 6 месяцев с момента основания. В большей степени этот инструмент подойдет для бизнеса на общей и упрощенной системах налогообложения.

Пресс-конференция стала площадкой для открытого диалога между представителями разных финансовых институтов. Участники смогли обменяться актуальной информацией о доступных возможностях, которые можно использовать для развития бизнеса в Самарской области.