16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперт лизинговой компании CARCADE рассказал о финансовой поддержке бизнеса Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников аэропорта в Геленджике "Ингосстрах" выступит генеральным партнером ИНСФОРУМа Стало известно, сколько сертификатов электронной подписи получили предприниматели области Сбер обновил интерфейс детского мобильного приложения СберKids

Финансы Экономика и бизнес

Эксперт лизинговой компании CARCADE рассказал о финансовой поддержке бизнеса

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конференция, посвящённая вопросам поддержки региональных предпринимателей, прошла в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

В ходе встречи эксперты экономической отрасли обсудили наиболее актуальные темы, касающиеся роста ключевой ставки, а также доступных финансовых инструментов и программ поддержки для малого и среднего бизнеса в Самарской области.

Иван Авдеев, директор представительства ООО "Каркаде" в Самаре отметил, что интерес к лизингу продолжает расти, поскольку данный инструмент является универсальным и подходит для любого юридического лица и индивидуального предпринимателя.

"Как правило, за услугой лизинга обращаются активно развивающиеся компании. Их интересует возможность ускоренного приобретения основных средств, и финансовая аренда закрывает эту потребность. В случае если бизнесу требуется пополнение оборотных средств, возвратный лизинг — самый оптимальный инструмент. Предположим, у компании есть две единицы машины и возник кассовый разрыв. Так, предприниматель продает не обремененное залогом транспортное средство и становится поставщиком и лизингополучателем в одном лице. Иначе говоря, сдает эту машину в финансовую аренду с последующим правом выкупа", — рассказал Иван.

Эксперт также отметил, что одобрение по лизингу можно получить быстрее, чем по кредиту, и с меньшим количеством документов. К тому же чтобы оформить кредит, компания должна существовать на рынке не менее года, тогда как лизинг можно оформить "молодым" предприятиям, которые работают 6 месяцев с момента основания. В большей степени этот инструмент подойдет для бизнеса на общей и упрощенной системах налогообложения.

Пресс-конференция стала площадкой для открытого диалога между представителями разных финансовых институтов. Участники смогли обменяться актуальной информацией о доступных возможностях, которые можно использовать для развития бизнеса в Самарской области.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xK2g4p

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1