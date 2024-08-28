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Общество

Увлекательное путешествие и подарки: "Пестравка" поздравит самарцев с Днем города

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Восьмого сентября Самаре исполнится 438 лет. "Пестравка" подготовила сюрпризы ко дню рождения города. На Чкаловском спуске набережной организуют площадку, где можно будет окунуться в праздничную атмосферу, попробовать сладкую и полезную продукцию, узнать больше о столице региона. Отправиться в путешествие предлагает портал о Самаре geometka.com, а сентябрьский фотоконкурс "С любовью к истории Самары" станет еще одним подарком к важной дате.

Фото: предоставлено брендом "Пестравка"

Взрослые и дети особенно любят Самару за набережную. Летом сюда приходят семьями, чтобы насладиться видами Волги, искупаться и полакомиться сладким мороженым или коктейлем. Вкусные и натуральные молочные продукты предлагает "Пестравка" в своих павильонах на набережной. Ко Дню города, 8 сентября, на Чкаловском спуске с 14 до 18 часов развернется праздничная программа от торговой марки.

Здесь будут музыка и веселье, увлекательные игры и дегустация молочных продуктов, флешмоб с участием той самой коровы в сарафане в горошек — знаменитого символа "Пестравки". В этот раз жители и гости региона получат прекрасную возможность попробовать сладкие новинки: глазированные сырки и напитки из сыворотки.

Главный подарок Самаре ко дню рождения от "Пестравки" — новый портал geometka.com, который будет способствовать развитию туризма в регионе. Ведь число очарованных Самарой с каждым годом растет. О волжских достопримечательностях частенько рассказывают в программах на федеральных телеканалах.

На портале уже расставлены метки, и любой желающий может узнать о самых интересных локациях, тайнах памятников архитектуры, создать маршрут и даже предложить свои варианты лучших мест. Уникальный опыт получат посетители площадки на набережной в День города, став участниками игры "ГЕОМЕТКА". Расширить кругозор, испытать свои силы, узнать больше о любимом городе смогут все желающие восьмого сентября. Самых увлеченных историей родного края ждут подарки.

В честь 438-летия Самары, в сентябре, на сайте geometka.com стартует фотоконкурс "С любовью к истории Самары". Жители и гости города могут принять участие. Для этого нужно выбрать одну из достопримечательностей Самары, которая нравится больше остальных, сфотографировать и загрузить изображение на портал geometka.com до 29 сентября. Следующий шаг — подписаться на группу "Пестравки" во ВКонтакте: vk.com/molokopestravka

30 сентября, в сообществе, в ходе прямого эфира во ВК станут известны 10 счастливчиков, которые получат вкусные подарки от "Пестравки". В корзинах будут натуральные молочные продукты: йогурты, коктейли, сыры, творожные сырки — традиционно все свежее и вкусное.

"Пестравка" приглашает жителей и гостей города вместе отпраздновать День рождения Самары!

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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