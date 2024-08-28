Из-за нападения на медиков в Самарской области возбудили уголовное дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения на сотрудников "скорой помощи" в Самарской области. Об этом официально сообщает ведомство.

Напомним, ранее появились данные, что на прибывших на вызов в Тольятти работников "скорой помощи" начали бросаться пьяные. Видео происшествия даже появилось в соцсетях. По словам комментаторов, началось все с того, что трое мужчин выпивали в районе дома № 7 по Рябиновому бульвару. Дальше они поссорились и двое избили третьего. Потом кто-то вызвал скорую. Но мужчины затеяли ссору с медиками и стали бросаться на них.

По факту инцидента СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Козлову М. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — прокомментировали в Следственном комитете России.