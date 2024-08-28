В Самарской области избили медиков скорой, которые прибыли на вызов

В соцсетях появилось видео ЧП из Тольятти. Снимавшая его женщина комментирует, что на асфальте лежит парень, у него изо рта течет кровь.

"27 августа, в Тольятти по адресу Рябиновый бульвар, 7, около круглосуточного магазина "Пятерочка" три друга распивали напитки. Одного ударили до бессознательного состояния", — гласит также подпись к видео.

Дальше, как сообщает автор записи, находившиеся рядом парни вызвали скорую. На вызов прибыли медики. Вот только что-то снова пошло не так: вызвавшие скорую мужчины затеяли ссору с медработниками. В итоге началась новая драка.

"27 августа в отдел полиции по Автозаводскому району УМВД России по Тольятти поступило сообщение о конфликте между местными жителями и сотрудниками скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудники полиции ведут проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Заявления от участников конфликта в полицию не поступали", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.